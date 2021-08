Home

Cronaca

Aree pubbliche

Ardenza, parco Bmx: “Piante morte o solo rinsecchite? Con 2 gocce d’acqua rifioriscono?”





Aree pubbliche

21 Agosto 2021

Ardenza, parco Bmx: “Piante morte o solo rinsecchite? Con 2 gocce d’acqua rifioriscono?”

Livorno 21 agosto 2021 –

“Piante morte o solo rinsecchite? Con 2 gocce d’acqua rifioriscono?“. Questa è la domanda che ci pone il lettore in una segnalazione.

Nelle foto e nel video, la situazione da noi poi documentata.

“Non sono un botanico, ma queste piante sono morte o rinsecchite? Bastano solo due gocce d’acqua per farle rifiorire rigogliose? Spero nell’ultima ipotesi anche se non credo.

Se le piante sono morte mi piacerebbe sapere come. Posso capire che su una serie di piante qualcuna non possa attecchire, ma che tutte non abbiano attecchito… mi sembra strano. Il terreno è secco da tempo. Chi è che deve dare l’acqua alle piante? Vengono irrigate a sufficienza?”

Le piante in questione fanno parte dell’ iniziativa di Unicoop Tirreno “Un nuovo socio, un nuovo albero”. Gli interventi di forestazione realizzati tra ottobre e novembre 2020 hanno portato alla messa a dimora di 900 nuovi alberi nel Comune di Livorno.

E’ un progetto di forestazione urbana che rientra in Mosaico Verde, la campagna nazionale ideata e promossa da AzzeroCO 2 e Legambiente con lo scopo di riqualificare il territorio italiano e tutelare i boschi esistenti.

L’Unicoop Tirreno da noi contattato – tramite il suo ufficio stampa – ci ha comunicato che come Unicoop Tirreno hanno finanziato il progetto e che ci sono delle aziende addette per la cura di queste piante.

Abbiamo inviato loro come richiesto il materiale che mostra la situazione al parco delle Bmx all’Ardenza per potersi fare un’idea della situazione e capire che cosa sia accaduto alle piante.

Ci è stato assicurato il loro interesse alla situazione e attendiamo notizie in merito ai loro riscontri.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin