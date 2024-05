Home

Area Ex Lonzi, ipotesi parco e centro di formazione per i giovani sulla differenziata ed economia circolare

16 Maggio 2024

Area Ex Lonzi, ipotesi parco e centro di formazione per i giovani sulla differenziata ed economia circolare

Livorno, 16 maggio 2024 – Area Ex Lonzi, ipotesi parco e centro di formazione per i giovani sulla differenziata ed economia circolare

Che fare dell’area ex Lonzi in via dei Condotti Vecchi?

Un’idea è emersa a margine del sopralluogo della Regione sul perimetro dove prima insisteva il piazzale utilizzato per la divisione dei rifiuti dopo quanto detto alla stampa dall’assessore regionale Nomia Monni

come ha dichiarato l’assessora Monni, l’auspicio è che trovi piena attuazione il principio che “chi inquina paga” e che si riesca, anche utilizzando strumenti innovativi, a restituire alla comunità questo luogo che potrebbe diventare un simbolo di rinascita e tutela.

Monni infatti parla di ipotesi di onere reale sull’area e dichiara; “E’ un’ipotesi da verificare però mi piacerebbe che in linea di principio la norma che dice chi inquina paga, fosse una norma che non sta solo sulla carta ma sta nella realtà. La messa in sicurezza e la pulizia dell’area è stata a carico della Regione, poi riscuoteremo sicuramente le fideiussioni anche se sono oggetto di una diatriba che è finita in tribunale. L’idea sarebbe quella di apporre un onere reale reale per poter restituire quest’area non soltanto agli usi legittimi ma anche ai cittadini.e quindi al Comune che la potrà valorizzare come meglio crede; sicuramente come area pubblica, poi la destinazione la deciderà meglio il Comune con i cittadini”

Sulla scia di queste parole il sindaco,(sempre nel caso in cui l’ipotesi onere reale si possa realizzare) lancia la prima idea che gli viene in mente

Salvetti propone, una volta bonificato il terreno, di riportare l’area a parco e di utilizzare le strutture a fini educativi per le scuole

In pratica si potrebbe utilizzare degli edifici per realizzare un laboratorio didattico dove gli studenti delle scuole cittadine possano toccare dal vivo (e magari esercitarsi) sulla raccolta differenziata. Per il resto l’area sarebbe a verde ed utilizzata con laboratori per studenti all’aperto sul tema dell’economia circolare. Salvetti ci vedrebbe anche un’area didattica tipo museo con foto che racconti il percorso dell’area da discarica fino al progetto finale realizzato nell’area

Ripetiamo, questa è solo un’ipotesi, ma se la Regione Toscana riuscisse nel suo intento; la realizzazione di un qualche cosa di pubblico, che sia l’idea di Salvetti o altra, sarebbe certamente una bella cosa per la comunità

