15 Dicembre 2023

Area giochi inclusiva del Polo educativo “S. Frangilli”, lunedì l’inaugurazione

Livorno, 16 dicembre 2023 – Area giochi inclusiva del Polo educativo “S. Frangilli”, lunedì l’inaugurazione

Alla presenza del presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo, del sindaco di Livorno Luca Salvetti, della vicesindaca Libera Camici, degli uffici comunali; lunedì prossimo 18 dicembre, alle ore 11. 00, si inaugurerà l’area giochi inclusiva del Polo educativo “S. Frangilli” in via Coltellini.

Il Comune di Livorno, da sempre, pone particolare attenzione e cura all’inclusività dei bambini portatori di disabilità.

Le aree verdi di cui ciascun servizio educativo è dotato rappresentano il luogo d’elezione per lo sviluppo sensoriale e relazionale fra pari, in un contesto di spazio aperto e di gioco libero e, per questo, il Settore Istruzione del Comune sta realizzando:

percorsi accessibili con dispositivi di ausilio alla deambulazione ad aree di gioco con pannelli multi sensoriali e giochi inclusivi che siano di stimolo anche ai piccoli utenti con diverse abilità.

Le strutture scolastiche comunali individuate dal Settore Istruzione per la realizzazione di progetti inclusivi sono il polo educativo “S. Frangilli” in via Coltellini e la scuola d’infanzia paritaria comunale La Rosa.

