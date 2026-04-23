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Cronaca

Area mercatale Buontalenti, giornata decisiva per la conclusione dei lavori

Cronaca

23 Aprile 2026

Area mercatale Buontalenti, giornata decisiva per la conclusione dei lavori

Livorno 23 aprile 20256 Area mercatale Buontalenti, giornata decisiva per la conclusione dei lavori

Giornata attesa e decisiva per la conclusione dei lavori nell’area mercatale.

Questa mattina l’impresa esecutrice dell’intervento di riqualificazione dell’area mercatale, Ceragioli Costruzioni, ha completato la realizzazione del primo stralcio della platea di fondazione della nuova struttura commerciale che sorgerà in via Buontalenti.

Dopo le settimane di lavoro occorse per disporre le armature in acciaio e le dime di aggancio dei futuri pilastri, nonché per predisporre il sistema degli scarichi delle acque meteoriche, nella mattinata, alla presenza del Direttore dei Lavori e del collaudatore, 16 autobotti si sono avvicendate con precisa successione, permettendo di gettare i circa 160 metri cubi di calcestruzzo che consentono di completare circa un terzo della fondazione della struttura in acciaio del nuovo mercato.

L’operazione che ha avuto luogo nella giornata attuale si replicherà altre due volte nelle prossime settimane per ultimare questa fase di lavoro; una volta consolidato il calcestruzzo, il lavoro si completerà con la posa in opera di pilastri e travi in acciaio che costituiranno l’ossatura della nuova tettoia.