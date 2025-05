Area mercatale Buontalenti, pulizia a cura si Aamps

Home

3 Maggio 2025

Un altro tassello nel mosaico per la riqualificazione dell’area mercatale di Via Buontalenti lo ha posizionato quest’oggi AAMPS/Retiambiente. Con l’ausilio di un mezzo per lo spazzamento meccanizzato e una idropulitrice, gli operatori hanno provveduto ad un’accurata pulizia e lavaggio di tutta l’area in precedenza “liberata” dalle vecchie baracchine in materiale ferroso.

Nei prossimi giorni si potrà quindi procedere con l’escavo del terreno e, a seguire, la realizzazione dei sotto-servizi e della pavimentazione. Il lavaggio-pulizia di AAMPS/Retiambiente è stato realizzato con il coordinamento del settore Manutenzione e cura della città del Comune di Livorno.