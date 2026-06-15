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Cronaca

Area pedonale in Piazza Garibaldi: ecco chi può accedervi. In via del Pettine i parcheggi scooter

Cronaca

15 Giugno 2026

Area pedonale in Piazza Garibaldi: ecco chi può accedervi. In via del Pettine i parcheggi scooter

Livorno 15 giugno 2026 Area pedonale in Piazza Garibaldi: ecco chi può accedervi. In via del Pettine i parcheggi scooter

Area pedonale in piazza Garibaldi e circolazione e sosta in via del Pettine: ecco l’ordinanza che disciplina le modalità

Chi può accedere

Livorno, 15 giugno 2026 – A seguito della Deliberazione della Giunta Comunale n. 460 del 9/6/2026 relativa all’istituzione di area pedonale in piazza Garibaldi è stata emessa una specifica ordinanza che disciplina a partire dal 16 giugno le modalità di accesso all’area pedonale stessa.

L’ordinanza è la n.4944 del 15/06/2026 con oggetto “Ordinanza a carattere permanente di attuazione dell’area pedonale di piazza Garibaldi e di disciplina della circolazione e sosta in via del Pettine.

L’atto ordina:

Sono autorizzati al transito nell’area pedonale di piazza Garibaldi istituita con Deliberazione della Giunta Comunale n. 460 del 9 giugno 2026, oltre ai veicoli di cui all’art. 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), i veicoli:• di AAMPS e dei soggetti incaricati da questa azienda adibiti alla raccolta di rifiuti • di ulteriori Aziende per motivate ed urgenti esigenze di servizio pubblico per il tempo strettamente ed effettivamente necessario nella area pedonale di cui in premessa • dei residenti/dimoranti e fornitori delle attività ivi presenti per operazioni di carico e scarico cose; • diretti alle rimesse interne presenti; • autofunebri; • autorizzati con specifico provvedimento emesso dagli uffici competenti; I suddetti veicoli potranno transitare con il limite massimo di velocità “10 km/h”. l’istituzione di spazi di sosta per ciclomotori e motocicli in via del Pettine, lato pari, con tipologia a pettine; l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 0 – 24 in via del Pettine, lato civici dispari; l’istituzione del divieto di transito veicolare in via del Pettine, eccetto veicoli a due ruote.