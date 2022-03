Home

Provincia

Aree PEEP Rosignano, Fratelli d’Italia: “il Comune deve adeguare il regolamento e agevolare il Cittadino”

Provincia

14 Marzo 2022

Aree PEEP Rosignano, Fratelli d’Italia: “il Comune deve adeguare il regolamento e agevolare il Cittadino”

Rosignano (Livorno) 14 marzo 2022

Aree PEEP, la denuncia di Fratelli d’Italia: “il Comune deve adeguare il regolamento e agevolare il Cittadino”

La PEEP, Piani di Edilizia Economica Popolare nata prima degli anni 70, prevede che sia il privato ad occuparsi dell’edificazione delle unità abitative residenziali e che gli alloggi siano costruiti su aree assegnate al privato a seguito della stipula di una convenzione con il Comune.

Chi desidera convertire il diritto di superficie in piena proprietà o modificare i vincoli relativi alla vendita e locazione degli alloggi ceduti in proprietà deve versare al Comune un corrispettivo regolamentato dall’articolo 31 della legge n. 448 del 1998, la piena proprietà può essere acquisita anche da un solo condomino per quote millesimali.

La procedura per l’eliminazione totale dei vincoli è al momento regolamentata dall’art. 22 bis della legge 29 luglio 2021 n.108 con nuove semplificazioni e parametri di calcolo, ma, purtroppo, il Comune di Rosignano Marittimo non si è ancora mosso in tale direzione.

Attualmente per un cittadino per passare dal diritto di superficie a diritto di piena proprietà, per un appartamento sotto i 125 metri quadri, deve versare al Comune di Rosignano un importo di 7.713 euro (prezzo fermo da delibera del 2013), mentre per l’attuale legge l’importo massimo non deve superare i 5.000 euro.

Pertanto come Fratelli d’Italia Rosignano, visto che la casa è un bene primario e orgoglio per i Cittadini, chiederemo al Sindaco e alla Giunta Comunale, anche con una mozione in Consiglio Comunale, di intervenire immediatamente e adeguarsi immediatamente quanto stabilito dalla legge, agevolando i Cittadini, sia per quanto riguarda la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, sia nella individuazione dei corrispettivi utili alla rimozione dei vincoli su prezzo di cessione e canone massimo, oltre ad offrire la possibilità di dilazionare i pagamenti, a fronte dell’apertura di una fidejussione bancaria o assicurativa.

Lo dichiara Enzo Calderone, Vice Coordinatore Fratelli d’Italia Rosignano

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin