Aree Sin e Sir, CCA DBR chiede urgenti informazioni sull’attuazione delle azioni previste nella delibera n. 1520

Cronaca

5 Maggio 2022

Livorno 5 maggio 2022

la lettera aperta del CCA dbr (Coordinamento dei Comitati e delle Associazioni per la Depurazione, le Bonifiche e la Ripubblicizzazione del servizio idrico) su questioni molto importanti, che attengono allo stato di salute della popolazione residente nei S.I.N.-S.I.R. (Aree molto estese ed altamente contaminate da insediamenti chimici industriali e in attesa di bonifiche).

La lettera oltre che agli organi di informazione, è stata indirizzata agli organi istituzionali regionali competenti e ai Sindaci di Massa, Carrara, Livorno, Collesalvetti, Orbetello, Piombino (dove si trovano le aree denominate S.I.N. e S.I.R.)

Più nello specifico iproblemi riguardano oltre 350.000 persone in Toscana (pari a circa il 10% della popolazione).

Richiesta informazioni urgenti sullo stato di attuazione delle azioni previste nella delibera n. 1520 del 9/12/2019 della Regione Toscana, avente per oggetto “Schema di Accordo per il coordinamento delle azioni per il miglioramento della tutela ed il controllo della salute della popolazione e dell’ambiente nei comuni delle aree SIN della Toscana”

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA TOSCANA

ALL’ ASSESSORE DIRITTO ALLA SALUTE E SANITA’ REGIONE TOSCANA

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

AI PRESIDENTE DELLA III COMMISSIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

AI GRUPPI CONSILIARI DELLA REGIONE TOSCANA

AL DIRETTORE AGENZIA REGIONALE DI SANITA’ (ARS)

ALLA DIRETTRICE GENERALE AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

AL DIRETTORE GENERALE AZIENDA USL TOSCANA SUD EST

ISTITUTO PER LO STUDIO, LA PREVENZIONE E LA RETE ONCOLOGICA (ISPRO)

ISTITUTO FISIOLOGIA CLINICA – CNR – PISA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA (ARPAT)

ISTITUTO REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELLA TOSCANA (IRPET)

AI SINDACI DEI COMUNI DI MASSA, CARRARA, LIVORNO, COLLESALVETTI, PIOMBINO, ORBETELLO

AGLI ORGANI DI STAMPA

Il 23 novembre 2020 il Coordinamento Regionale Ambiente e Salute COREAS ha concluso il “Rapporto sullo stato di salute nei quattro siti di bonifica della Toscana”, (unico in Italia) con il quale sono stati aggiornati i risultati del V° studio epidemiologico nazionale S.E.N.T.I.E.R.I. coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità e condotto insieme a molti altri soggetti.

In considerazione che

– Lo studio epidemiologico SENTIERI ha rilevato che 1500 persone ogni anno muoiono prematuramente per il solo fatto di abitare nelle aree SIN (dichiarazione del presidente internazionale dei Medici per l’Ambiente – ISDE) e che oltre 350.000 persone in Toscana (pari a circa il 10%) risiedono nei luoghi SIN;

– con il suddetto rapporto, sostanzialmente si conferma o, addirittura, in certi casi, si riscontra un peggioramento dello stato di salute delle cittadine e dei cittadini residenti in Toscana, rispetto a ciò che era emerso nel precedente Studio S.E.N.T.I.E.R.I. nelle quattro aree S.I.N. della regione.

Visto che

