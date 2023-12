Aree Sin: Magliette Bianche, l’appello del Papa e le richieste dei cittadini al Governo (Video)

Home

27 Dicembre 2023

Livorno 27 dicembre 2023 – Aree Sin: Magliette Bianche, l’appello del Papa e le richieste dei cittadini al Governo

I cittadini Magliette Bianche italiane chiedono al Governo italiano di intervenire immediatamente sui S.I.N. con misure concrete e risolutive per la tutela dell’ambiente e della salute.

Le cittadine ed i cittadini Magliette Bianche italiane, che vivono in territori gravemente inquinati, hanno nuovamente lanciato un appello al Governo italiano e alle istituzioni competenti per chiedere l’adozione di misure urgenti per affrontare il problema dell’inquinamento in Italia partendo dalle aree classificate S.I.N.

In particolare, chiedono:

1-Un cronoprogramma non derogabile per le bonifiche di tutti i siti S.I.N. (Siti di Interesse Nazionale ai fini delle bonifiche – Art. 252, comma 1 del D.Lgs. 152/06) entro il 2030.

2- L’istituzione di una “Green Card SIN” per tutti gli abitanti dei siti S.I.N., che preveda screening sanitari gratuiti per i rischi specifici legati all’inquinamento.

3-La creazione di un gruppo di lavoro congiunto tra i ministeri della Salute e dell’Ambiente per valutare l’impatto sanitario, in ogni area S.I.N.

4- L’istituzione di un coordinamento interforze per i controlli sui reati ambientali, con inasprimento delle pene per i colpevoli.

5- La creazione di una “Procura Speciale Ambientale e Sanitaria” per tutelare i cittadini dei siti S.I.N.

6-L’abolizione dell’analisi di rischio e l’introduzione di soglie e limiti certi per la concentrazione soglia di contaminazione.

7- L’abolizione dell’art. 242 bis sulle procedure semplificate per le bonifiche e dell’istituto della V.I.A. postuma o in sanatoria.

8- La ridefinizione della responsabilità dei Comuni per le bonifiche nelle aree inquinate non S.I.N.

9- Maggiore trasparenza e partecipazione dei cittadini ai processi di bonifica e monitoraggio ambientale.

10- Un piano industriale italiano volto al cambiamento delle politiche produttive, con l’incentivo per la realizzazione di prodotti ecosostenibili.

Il 24 dicembre durante l’Angelus, una cospicua delegazione delle cittadine e dei cittadini di Magliette Bianche italiane con provenienza da tutta Italia ( Livorno; Collesalvetti; Stagno; Portoscuso; Piombino:Augusta; Massa Carrara e Alpi Apuane; Brescia; Falconara; Cengio e Saliceto; Orbetello e Grosseto; Casale Monferrato; Mantova) si è recata in Piazza San Pietro.

Al momento dell’Angelus ha esibito uno striscione lungo 30 metri con sopra scritto: “Dai S.I.N. chiediamo giustizia, le bonifiche e una svolta nella protezione dell’ambiente e della salute!”.

Sua Santità Papa Francesco, molto sensibile alla tematica, ha sollecitato l’importanza delle bonifiche delle aree gravemente inquinate. In Italia la questione delle bonifiche dei S.I.N./S.I.R., dichiarati dallo Stato Italiano altamente contaminati da sostanze chimiche nei suoli e nelle falde acquifere, rappresenta un problema enorme ed urgente per milioni di cittadini, che hanno il diritto, anche costituzionale, di vivere in un ambiente non compromesso.

La Solidarietà di Papa Francesco

