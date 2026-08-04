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Arena Astra Livorno, domani a partire dalle ore 22 jam session afro jazz contro il razzismo

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4 Agosto 2026

Arena Astra Livorno, domani a partire dalle ore 22 jam session afro jazz contro il razzismo

Livorno 4 agosto 2026

Una jam session di musica afro jazz contro il razzismo. È l’iniziativa in programma mercoledì 5 agosto presso il circolo Arena Astra di Livorno in piazza Luigi Orlando 39 a partire dalle ore 22.

Sul palco saliranno Stefano Zambon (contrabbasso), Pierluigi Foschi (batteria) e Cosimo Fiaschi (sax soprano). L’evento è organizzato dall’Assemblea pubblica Arena Astra del 27 maggio, insieme di realtà cittadine che a partire dallo scorso 27 maggio hanno promosso – su spinta di Cgil e Arci – un percorso di dibattito e partecipazione sul futuro dell’Arena Astra.

La jam session di mercoledì si inserisce infatti all’interno di una serie di iniziative promosse negli ultimi mesi per ribadire l’importanza dell’Arena Astra come spazio sociale culturale e aggregativo figlio della storia della città. L’evento fa inoltre parte del progetto musicale “Elementi di coesione” dedicato agli artisti emergenti.

Sarà una serata di musica e improvvisazione dedicata soprattutto alle giovani generazioni. L’ingresso è gratuito, la cittadinanza è invitata a partecipare.