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Cronaca

Arena Astra quale futuro, domani assemblea pubblica

Cronaca

26 Maggio 2026

Arena Astra quale futuro, domani assemblea pubblica

Livorno, 26 maggio 2026 Arena Astra quale futuro, domani assemblea pubblica

In prossimità della scadenza dell’avviso pubblico del Comune di Livorno per la raccolta di manifestazioni di interesse relative alla riqualificazione e alla successiva gestione dell’Arena Astra, come ARCI Livorno e CGIL Livorno riteniamo necessario convocare un’assemblea pubblica aperta alla cittadinanza, alle associazioni, alle organizzazioni sindacali e politiche, alle realtà sociali del territorio e a tutte le persone che hanno a cuore la storia e il futuro di questo luogo.

L’assemblea si terrà presso il Circolo ARCI Arena Astra mercoledì 27 maggio alle ore 18.00.

Il Circolo ARCI Arena Astra nasce nel 1945 all’interno della storia operaia del Cantiere Navale Orlando, per decenni cuore economico e sociale di Livorno. Promosso dal dopolavoro del Cantiere, il Circolo è stato da subito uno spazio di incontro per i lavoratori e le loro famiglie, per i pensionati e per la città intera, diventando un presidio di aggregazione, cultura e mutualismo. Negli anni, nonostante la chiusura del cantiere e nonostante una condizione di crescente incertezza e di difficoltà, il Circolo ha continuato a svolgere attività aggregative e culturali rivolte ai soci e alla città: sport accessibile a prezzi calmierati, doposcuola, corsi di lingua, teatro e iniziative culturali continuando a valorizzare la memoria operaia e il patrimonio storico del Cantiere.

Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno volontario e alla passione di chi ha continuato a far vivere l’Arena Astra come spazio collettivo e popolare.

Ad aprile 2026 Il Comune di Livorno, proprietario dell’immobile, ha pubblicato un avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse relative alla riqualificazione e alla successiva gestione dell’Arena Astra. Per come è stata definita, questa procedura rischia però di ridurre l’Arena Astra alla sola dimensione sportiva, senza riconoscere pienamente la storia operaia, sociale, culturale e aggregativa che il Circolo rappresenta per la città.

L’Arena Astra non è e non può essere considerato soltanto come un impianto sportivo: è uno storico Circolo operaio, uno spazio associativo e popolare che negli anni ha svolto una funzione sociale imprescindibile per il quartiere e per la città.

Come Arci Livorno e CGIL Livorno vogliamo tutelare il ruolo sociale, culturale e aggregativo del Circolo, garantendo la continuità delle attività e il carattere popolare di questo spazio.

Chiediamo quindi al Comune di Livorno di aprire un confronto vero con la città, con le associazioni, le realtà sociali e sportive del territorio e con tutte le persone che in questi anni hanno attraversato e fatto vivere l’Arena Astra.

Per questo invitiamo tutte e tutti a partecipare all’assemblea pubblica, per discutere insieme, costruire una posizione condivisa e organizzare le prossime iniziative a tutela dell’Arena Astra.

L’Arena Astra è figlia della storia della città.

Cgil Livorno

Arci Livorno