Arena Astra, Rizzo assente, ma contestato comunque dagli ex compagni

23 Settembre 2022

Livorno 23 settembre 2022 – Arena Astra, Rizzo assente, ma contestato comunque dagli ex compagni

Salta a Livorno l’appuntamento di Rizzo previsto per la chiusura della campagna elettorale presso l’Arena Astra

Era annunciato per questa sera alle 21 il leader di Italia Sovrana ma non si è fatto vedere.

Secondo quanto riferito dagli organizzatori Rizzo sarebbe andato da in Tv da Mentana e a causa di alcuni ritardi non è potuto venire. Oppure ad essere mal pensanti ci viene da chiedere: “non avrà preferito la Tv nazionale per parlare ad un pubblico più ampio piuttosto che parlare davanti ad una sessantina di persone?”

Fatto sta che a all’incontro di Livorno Rizzo non c’era e la chiusura elettorale è proseguita con gli altri candidati del territorio

Anche se Marco Rizzo non è venuto, è stato comunque contestato dagli ex compagni

Davanti all’Arena Astra striscioni contro il leader di Italia Sovrana e Popolare e cori che cantavano Bandiera Rossa

Gli striscioni e il video della protesta degli ex compagni

