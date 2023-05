Home

Arenili, in corso gli interventi di ripristino lungo la costa da Quercianella alla Ginestra

26 Maggio 2023

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Amministrazione comunale e privati

Sono in corso i lavori di ripristino degli arenili lungo il tratto di costa che va da Quercianella alla Ginestra.

Gli interventi, finalizzati a riportare all’uniformità la parte emersa delle spiagge dopo le numerose e intense mareggiate invernali, sono frutto della collaborazione tra l’Amministrazione comunale e i privati che gestiscono le spiagge.

Il settore Protezione Civile e Demanio del Comune di Livorno ha infatti raccolto le istanze provenienti dai soggetti gestori, predisponendo per ciascun arenile un avviso pubblico, per dare la possibilità di intervenire nel procedimento ad altri soggetti eventualmente interessati a presentare osservazioni o proposte alternative.

Dopo la fase istruttoria il Comune ha provveduto a rilasciare le autorizzazioni allo svolgimento dei lavori e al passaggio dei mezzi meccanici sulle spiagge. Gli interventi, a carico dei soggetti richiedenti, riguarderanno anche la sistemazione delle parti limitrofe non attrezzate dei rispettivi arenili.

I cinque soggetti privati che si sono resi disponibili ad eseguire i lavori sono il Rogiolo, la Spiaggetta, Fondiaria Ginori (Marina del Boccale), Miramare, Bagnoschiuma.

Prossimamente partiranno anche i lavori, gestiti direttamente dal Comune, di sistemazione degli arenili del Sale e dell’Accademia (spiaggia del Lazzaretto).

“Ci teniamo a ringraziare – dichiara l’assessora al bilancio, al patrimonio e al demanio Viola Ferroni – i soggetti privati e l’ufficio Demanio del Comune che hanno operato in grande sinergia per favorire la miglior condizione di fruibilità per il nostro arenile”.

