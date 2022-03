Home

Rubriche

Musica

Arezzo Men/Go Music Fest, annunciate le date. Apre Fabri Fibra

Musica

2 Marzo 2022

Arezzo Men/Go Music Fest, annunciate le date. Apre Fabri Fibra

Musica – 2 marzo 2022

Finalmente annunciate le date del MEN/GO MUSIC FEST: la rassegna torna per la 18° edizione al Parco Il Prato, dal 5 al 9 luglio 2022.

Un annuncio che Arezzo aspettava da tempo, per l’evento clou dell’estate in città.

Insieme all’annuncio delle date, il nome del primo headliner confermato: durante la serata di sabato 9 luglio, infatti, sarà sul palco FABRI FIBRA, che proprio al MEN/GO inaugurerà il suo “CAOS LIVE, FESTIVAL 2022”.

L’artista ha appena annunciato l’uscita – prevista per il 18 marzo – di “CAOS”, il decimo disco di studio che arriva a 20 anni dalla pubblicazione del suo primo album “Turbe Giovanili” e 5 anni dall’ultimo disco “Fenomeno”.

L’uscita del nuovo album darà l’occasione a FABRI FIBRA di tornare finalmente sul palco, con “CAOS LIVE, FESTIVAL 2022”, il tour organizzato e prodotto da Friends and Partners, che porterà FIBRA sui palchi dei principali festival estivi italiani e prenderà il via ad Arezzo.

Quello di FABRI FIBRA è solo il primo dei nomi confermati, per una 5 giorni che si preannuncia ricchissima di musica e non solo.

Solo nelle ultime tre edizioni, il MEN/GO MUSIC FEST ha raccolto più di 90mila presenze e ha accolto più di 100 artisti, imponendosi come una delle principali arene estive, attraendo pubblico da tutta Italia e confermando, ancora una volta, Arezzo come la vera Città della Musica.

Le serate del 5, 6, 7 e 8 luglio saranno – come sempre per MEN/GO MUSIC FESTIVAL – a ingresso gratuito. Sono invece aperte le prevendite per la serata conclusiva del 9 luglio: https://linktr.ee/mengofest. MEN/GO MUSIC FEST è un progetto dell’ASSOCIAZIONE MUSIC! con il sostegno delle Istituzioni, di Fondazione Guido D’Arezzo, Fondazione Arezzo Intour.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin