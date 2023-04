Home

14 Aprile 2023

Arezzo 13 aprile 2023 – Arezzo: Uccide moglie e suocera con un coltello arrestato 38enne

Tragedia in un appartamento ad Arezzo, uccise due donne.

Un uomo di 38 anni nella notte ha ferito mortalmente in casa la moglie e la suocera con un coltello. Nell’abitazione al momento dei femminicidi erano presenti anche i due figli, un ragazzo di sedici anni ed una bambina.

La suocera sarebbe morta subito, mentre per la moglie è deceduta in ospedale dove era stata trasportata in condizioni disperate.

La polizia ha arrestato l’uomo

