24 Giugno 2025

Livorno 24 giugno 2025 Argento al Campionato italiano Master per i judoka Sturniolo e Taiocchi della Asd Senshi Judo di Livorno

Sabato 21 giugno il PalaPellicone di Ostia è stato protagonista dei Campionati Italiani Master che ha visto 170 atleti, veterani del Judo, sfidarsi per contendersi i titoli di campioni italiani nelle rispettive categorie.

In questo contesto anche il judo livornese si è tinto d’argento grazie alle eccezionali prestazioni di Eugenio Sturniolo e Simone Taiocchi, entrambi atleti della palestra Senshi di Livorno, che hanno conquistato due meritatissimi secondi posti sul podio nelle rispettive categorie di peso migliorando le loro prestazioni dello scorso anno che li aveva visti classificarsi entrambi al terzo gradino del podio.

In questa competizione, ancora una volta, il judo livornese ha dimostrato la sua forza e la sua preparazione a livello nazionale. I tatami dei Campionati Italiani Master hanno visto Sturniolo e Taiocchi affrontare avversari tecnicamente molto preparati dimostrando determinazione e un’invidiabile preparazione fisica e mentale.

Eugenio Sturniolo, con la sua esperienza e la sua grinta, ha condotto una gara impeccabile, arrivando fino alla finalissima e cedendo solo per un soffio, e non senza polemiche, la medaglia d’oro all’avversario.

Allo stesso modo, l’agonista Simone Taiocchi ha dimostrato, negli incontri vinti, la sua precisione e la sua agilità nei movimenti. La sua performance su questo tatami così prestigioso, è la testimonianza di anni di duro lavoro e dedizione a questa disciplina.

Questi risultati non sono solo una soddisfazione personale per Eugenio e Simone, ma rappresentano anche un motivo di grande orgoglio per la palestra Senshi di Via Grotta delle Fate che vede ancora una volta i suoi atleti brillare sui palcoscenici nazionali. Le medaglie d’argento conquistate sabato, sono il frutto di allenamenti costanti, sacrifici e una passione inesauribile per il judo. Alle congratulazioni per i due atleti si aggiungono anche quelle per il loro preparatore atletico Francesco Pio Aidone.

Il doppio argento rappresenta, non solo il riconoscimento per l’impegno individuale degli atleti, ma anche un premio collettivo per l’intero team della Senshi, che continua a crescere come punto di riferimento per il judo a Livorno. “Siamo fieri di Eugenio e Simone – commenta il team tecnico della palestra – perché il loro successo è frutto di un lavoro costante, di sacrifici e di una passione per il judo che non conosce età”.

