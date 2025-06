Home

Sport

Canottaggio

Argento europeo per Christian Volpi, battuto lo storico rivale Syniuk

Canottaggio

21 Giugno 2025

Argento europeo per Christian Volpi, battuto lo storico rivale Syniuk

Emozione e grinta del campione livornese, ora punta ai Mondiali

Livorno 21 giugno 2025 Argento europeo per Christian Volpi, battuto lo storico rivale battuto lo storico rivale Syniuk

Christian Volpi emoziona ancora: il giovane atleta paralimpico livornese conquista l’argento europeo

Cuore a mille, fiato sospeso e un finale da brividi. Il giovane campione paralimpico livornese Christian Volpi ha regalato ancora una volta emozioni intense, conquistando la medaglia d’argento ai Campionati Europei di paracanoa. Una gara al cardiopalma, decisa in appena 42 secondi, che ha confermato il talento e la determinazione del ventenne atleta toscano.

A raccontare la carica emotiva del momento è il padre Roberto Volpi, che da sempre segue da vicino i successi del figlio: “Che dire!? Ormai le parole sono finite. Solo emozioni, il cuore a mille, lo senti in gola, il respiro corto, l’adrenalina scorre, e dopo 42 secondi, solo abbracci, lacrime e pacche sulle spalle. Anche oggi Christian ha saputo darci tutto questo.”

Christian si conferma tra i grandi della specialità, migliorando ulteriormente le sue performance rispetto all’anno scorso, quando aveva già raggiunto la medaglia d’argento agli Europei, dietro al britannico Phillipson, argento paralimpico a Parigi. Stavolta, però, è riuscito a superare il suo storico rivale ucraino Mykola Syniuk, bronzo a Parigi, chiudendo con una manciata di centimetri di vantaggio in un duello entusiasmante.

“È stata una sorta di testa a testa, come in ogni gara – prosegue il padre – e Christian è riuscito a mettere la prua davanti all’amico ucraino. La prossima tappa saranno i Mondiali di Milano, dove cercheremo di difendere al meglio il tricolore. Intanto godiamoci questo momento, e da lunedì si ricomincia a lavorare duro per arrivare nelle migliori condizioni.”

Una promessa di costanza, umiltà e dedizione che rende Christian Volpi non solo un atleta straordinario, ma anche un simbolo di coraggio e passione sportiva. “Per ora solo poche parole. Grazie Christian per le emozioni che ogni volta ci dai”, conclude commosso il padre Roberto.

Argento europeo per Christian Volpi, battuto lo storico rivale battuto lo storico rivale Syniuk