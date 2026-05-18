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Argento europeo per Giulio Paroli e Alberto Feira ai Campionati Europei Grand Veterans

Scherma

18 Maggio 2026

Argento europeo per Giulio Paroli e Alberto Feira ai Campionati Europei Grand Veterans

Livorno 18 maggio 2026 Argento europeo per Giulio Paroli e Alberto Feira ai Campionati Europei Grand Veterans

Grande risultato internazionale per il Circolo Scherma Fides Livorno ai Campionati Europei a squadre Grand Veterans, andati in scena il 15 maggio a Cognac, in Francia.

Nella squadra italiana di sciabola maschile erano presenti anche due portacolori amaranto, Giulio Paroli e Alberto Feira, impegnati insieme a Enrico Antinoro, Luca Falaschi e Antonio Luzzo in una splendida cavalcata che ha portato l’Italia alla conquista della medaglia d’argento europea.

Il percorso degli azzurri è iniziato con un ottimo girone, caratterizzato da belle vittorie contro Gran Bretagna e Spagna, risultati che hanno consentito all’Italia di chiudere come squadra numero 2 del tabellone ad eliminazione diretta.

Grazie al piazzamento ottenuto, la formazione azzurra accede direttamente alle semifinali, dove supera con autorità i padroni di casa della Francia, conquistando così l’accesso alla finalissima per il titolo europeo.

Nell’ultimo assalto la vittoria sfugge solamente per un soffio: la Germania si impone infatti per 45-43 al termine di una finale combattutissima e decisa soltanto nelle ultime stoccate.

Resta comunque uno straordinario risultato per la squadra italiana e per gli atleti del Fides Livorno, protagonisti contro le migliori nazionali europee della categoria Grand Veterans.

Un plauso speciale va a Giulio Paroli e Alberto Feira, che hanno difeso con orgoglio i colori amaranto in una manifestazione di altissimo livello internazionale, oltre che per il costante impegno e la dedizione che mettono ogni giorno negli allenamenti assieme a tutto il gruppo master, rappresentando un esempio prezioso anche per i più giovani schermitori del club.