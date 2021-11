Home

Argento per Corvaglia al Campionato Nazionale Master di Karate

8 Novembre 2021

Livorno 8 novembre 2021

In occasione dell’ “8° CAMPIONATO NAZIONALE MASTER” di Karate, per la specialità del Kumite “combattimento a contatto controllato” e Kata “forme”, gli over 35 di tutta Italia, suddivisi in differenti fasce d’età e categorie di peso (per il combattimento), si sono confrontati sui quadrati di gara, presso il centro olimpico del PalaPellicone in Lido di Ostia – Roma.

L’organizzazione, grazie al movimento dei veterani, ha registrato 83 club e 127 competitori, che si sono impegnati a dare il meglio nella propria prestazione sportiva.

In questo clima di forte motivazione agonistica, non poteva mancare la presenza della ASD Esercito – 187° Folgore di Livorno con l’ottimo risultato di Vincenzo CORVAGLIA, che ha conquistato la medaglia d’argento nel Kata, classe Master B.

