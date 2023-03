Home

Ariete: oroscopo della settima 19-25 marzo 2023

18 Marzo 2023

Questa settimana il Sole si trova nella costellazione dell’Ariete, il che significa che il tuo segno zodiacale è particolarmente attivo e dinamico. Questa energia ti aiuterà ad affrontare le sfide che potresti incontrare, soprattutto sul lavoro.

In amore, potrebbe esserci qualche tensione a causa della posizione di Venere in Ariete. Potresti sentirsi un po’ impulsivo o impulsiva e potresti dire o fare cose che potrebbero ferire il tuo partner. Cerca di prenderti un momento per pensare prima di agire.

Per quanto riguarda il denaro, potresti ricevere una buona notizia grazie alla posizione di Saturno in Acquario. Questo potrebbe essere un momento positivo per fare investimenti o prendere decisioni finanziarie importanti.

Nel lavoro, la posizione di Marte in Toro potrebbe portare a un aumento di stress o pressione. Tuttavia, grazie alla tua natura coraggiosa e determinata, sei in grado di superare qualsiasi sfida tu possa incontrare.

Infine, la posizione di Mercurio in Acquario potrebbe portare a conversazioni significative e alla creazione di nuove connessioni sociali. Prenditi il tempo di ascoltare gli altri e di condividere le tue idee in modo efficace.

In generale, questa è una settimana che richiederà coraggio, determinazione e un po’ di riflessione. Se sei in grado di affrontare le sfide con energia e concentrazione, potresti fare progressi significativi in tutti gli aspetti della tua vita.

