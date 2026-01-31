Home

Ariete oroscopo febbraio 2026: progetti ambiziosi e introspezione finale

31 Gennaio 2026

Le numerose energie planetarie in Acquario ti aiutano a portare lontano i tuoi progetti, anche se questo significa sconvolgere la tua vita (soprattutto per il primo decano) o allargare il tuo cerchio di amicizie grazie a incontri interessanti.

Stai attento alla sfera familiare: Giove in quadratura con il tuo segno annuncia alcuni disaccordi (soprattutto per il secondo decano). Il 14, Saturno arriva da te e si unisce a Nettuno: la tua natura indomabile, sotto queste energie, si calma, si posa e si illumina di un’intuizione seria e all’avanguardia.

Il Sole entra in Pesci il 18, insieme a Mercurio il 6 e Venere il 10: da questa data avrai meno spazio per comunicare o esprimere i tuoi sentimenti, quindi agisci prima. La fine del mese è più orientata all’introspezione e alla pianificazione. Analizza le tue idee prima di metterle in pratica.

Panorama sentimentale



Il settore affettivo si preannuncia molto incentrato sull’amicizia fino al 10: per trarre ispirazione dall’amore, sarà necessario essere complici con te stesso. Poi Venere si sposterà in Pesci e ti costerà esprimere ciò che provi, soprattutto perché a partire dal 14 proverai un crescente desiderio di stabilità ma anche di idealizzazione di un partner: esigente.

In una relazione

Una complicità gioiosa e leggera ti regala alcuni bei momenti insieme, soprattutto fino al 10. Marte rafforza i tuoi desideri per tutto il mese e Venere, a partire dal 10, dona alla tua espressione affettuosa una timidezza molto toccante. Simpatico!

Single

Scommetti chiaramente sul tuo cerchio di amici o su un evento sociale per fare un incontro: il destino potrebbe colpire! Gioioso, aperto, sarai molto caloroso fino al 10, poi un po’ misterioso per il resto del mese. Il tuo comportamento enigmatico potrebbe piacere.

Carriera / Finanze

Urano in Toro diventa diretto il 4 e agisce nel settore delle finanze derivanti dal lavoro: quindi, le sorprese sono possibili. Forse avevi in mente un aumento? Oppure coglierai un’opportunità di cambiamento? Tutto è possibile, il meglio e il peggio, quindi stai attento.

Gli altri segni

