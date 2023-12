Oroscopo del mese

26 Dicembre 2023

Ariete, oroscopo gennaio 2024

Forza interiore, energia spontanea, fiducia in sé stessi

Gli Ariete sentiranno una forte spinta a cambiare radicalmente il loro modo di vivere nel mese di gennaio, e saranno quindi molto concentrati sulle proprie esigenze. Potresti dare l’impressione di essere chiuso in te stesso o troppo attento al tuo contesto, e questo potrebbe far emergere il tuo lato egoista. Quindi, cerca di non parlare troppo di te e di dimostrare interesse anche per ciò che riguarda i tuoi affetti. Per quanto concerne la sfera sentimentale, invece, la passionalità tipica di questo segno zodiacale si esprimerà al meglio, e gli Ariete potranno godersi momenti ricchi di emozioni ed erotismo.

Gennaio sarà un mese piuttosto movimentato per l’Ariete.

Marte avrà un ruolo dominante e, di conseguenza, darà ai nati sotto questo segno una grande quantità di energia incontenibile. Grazie alla tua determinazione, non avrai difficoltà a realizzare i tuoi progetti per il nuovo anno. In più, per effetto di questo pianeta, la tua vitalità sessuale sarà molto elevata. Se hai una relazione stabile, stai attento perché potrebbe turbare la tua tranquillità. Sul lavoro, avrai tendenza a essere abbastanza egocentrico e a pensare solo a te. Anche se ti sembra di essere superiore agli altri, cerca comunque di collaborare con il tuo team e di sostenere i tuoi colleghi.

Pianeti – gennaio 2024:

Il Sole in Capricorno

Questo periodo potrebbe comportare una lieve frenata rispetto alle tue aspirazioni. Potresti sentire il bisogno di isolarti e di stare per conto tuo. Questo potrebbe portarti a fare solo ciò che ti conviene, senza tenere conto delle altre persone. Potresti sembrare irraggiungibile o antipatico ed egoista, in casi estremi. Ti piacerà lavorare e ti rilasserai facendolo, perché sarai preciso e meticoloso.

Venere in Sagittario

In questo periodo, potresti instaurare una relazione intima basata sull’apprendimento. Ti piace molto scoprire cose nuove, quindi non stupisce che tu sia attratto da persone con le tue stesse inclinazioni. Tuttavia, non lascerai che queste avventure amorose ti facciano perdere la testa, perché per te la tua libertà personale è più importante. Di questo sei sicuro al 100%.

Mercurio in Sagittario

In questo periodo, i tuoi principi morali saranno molto saldi. Per questo, ti comporterai come un giudice, se ti troverai coinvolto in una discussione tra altre due persone. Nei tuoi ragionamenti, sarai onesto e generoso; però, ti divertirai a tenere gli altri in sospeso prima di rivelare loro ciò che serve. Inoltre, ti piacerà discutere di questioni filosofiche o politiche.

Marte in Capricorno

L’energia di questa posizione è ottimale per le questioni lavorative. Il desiderio di successo materiale e di uno status riconosciuto è importante per te e ti stimola. Anche il tuo autocontrollo e le tue capacità organizzative sono eccellenti.

