Ariete, oroscopo luglio 2024, Marte porta rinnovamento e potenziali sviluppi positivi nel lavoro e nelle relazioni

27 Giugno 2024

L’oroscopo per il segno del Ariete per il mese di luglio 2024.

I primi giorni di luglio invitano all’introspezione, con un’atmosfera domestica enfatizzata da Venere in Cancro e la Luna Nuova del 6 luglio. Questo periodo sollecita una riflessione sulle necessità personali e sulla ricerca di ciò che offre conforto emotivo e senso di appartenenza.

Dinamiche Celesti:

Venere transita in Cancro, promuovendo un’energia riflessiva, per poi entrare in Leone il 12 luglio, risvegliando il desiderio di socializzare.

transita in Cancro, promuovendo un’energia riflessiva, per poi entrare in Leone il 12 luglio, risvegliando il desiderio di socializzare. La Luna Nuova del 6 luglio focalizza l’attenzione su casa e famiglia.

del 6 luglio focalizza l’attenzione su casa e famiglia. Nella metà del mese, l’armonia tra Venere e Giove favorisce momenti di gioia e socializzazione.

e favorisce momenti di gioia e socializzazione. Giove in aspetto favorevole al Sole dell’Ariete, ma verso fine mese forma una quadratura con Saturno in Pesci, suggerendo un periodo di crescita personale e selezione accurata delle opportunità.

in aspetto favorevole al Sole dell’Ariete, ma verso fine mese forma una quadratura con in Pesci, suggerendo un periodo di crescita personale e selezione accurata delle opportunità. La congiunzione Marte/Urano fino al 16 luglio potrebbe rivelare nuove opportunità di guadagno o modi più efficienti di gestire le risorse esistenti.

fino al 16 luglio potrebbe rivelare nuove opportunità di guadagno o modi più efficienti di gestire le risorse esistenti. Con la Luna Piena del 21 luglio, si apre la possibilità di esplorare nuovi percorsi professionali.

del 21 luglio, si apre la possibilità di esplorare nuovi percorsi professionali. Dal 20 luglio, con Marte in Gemelli, si avverte un impulso verso cambiamenti quotidiani e nuove idee lavorative.

Amore:

L’inizio di luglio per l’Ariete è un periodo di introspezione, con Venere in Cancro che invita a riflettere su ciò che veramente conta nel cuore. La Luna Nuova del 6 luglio enfatizza la necessità di connessioni profonde e significative. È un momento per nutrire l’anima con relazioni che offrono sicurezza e affetto. Con il passaggio di Venere in Leone dal 12 luglio, l’Ariete sentirà rinnovarsi il desiderio di condividere momenti felici con gli altri, e la seconda metà del mese promette incontri sociali vivaci e la possibilità di riscoprire la gioia di amare e di essere amati.

Lavoro:

Sul fronte professionale, l’Ariete potrebbe trovarsi di fronte a nuove opportunità finanziarie grazie alla congiunzione di Marte e Urano fino al 16 luglio. Questo transito astrale suggerisce la possibilità di scoprire nuove fonti di reddito o di ottimizzare la gestione delle risorse esistenti. Con la Luna Piena del 21 luglio, si apre la strada per l’esplorazione di nuovi percorsi professionali, mentre l’ingresso di Marte in Gemelli dal 20 luglio potrebbe portare un’ondata di freschezza e innovazione, stimolando l’Ariete a considerare cambiamenti e nuove direzioni nella vita lavorativa.

Consigli e Aspettative: È un mese per concentrarsi sull’autonomia finanziaria e per valutare con cura le scelte di vita. L’influenza di Marte promette rinnovamento e potenziali sviluppi positivi nel lavoro e nelle relazioni. Preparati ad accogliere le novità che si presenteranno!

