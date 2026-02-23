Ariete oroscopo marzo 2026: introspezione, carisma in ascesa e svolte inattese

Home

23 Febbraio 2026

Marzo apre per te una fase diversa dal solito, Ariete. L’inizio della primavera ti invita a rallentare e a guardarti dentro. I pianeti in Pesci – Sole fino al 20, Mercurio per tutto il mese, Venere fino al 6 e Marte dal 2 – ti spingono a riflettere prima di agire. Per un segno impulsivo come il tuo non è poco: scegli un atteggiamento più strategico, osservi, analizzi, ponderi.

Giove in quadratura richiama l’attenzione su questioni familiari o domestiche. Evita reazioni eccessive: non serve alzare la voce per affermare le tue ragioni. Urano, invece, può sorprenderti sul piano economico con entrate o opportunità originali e impreviste.

Saturno e Nettuno nel tuo segno per tutto il mese ti regalano una stabilità nuova, più matura. Dal 21, con l’ingresso del Sole e poi di Venere, il tuo carisma diventa evidente: torni protagonista, ma con maggiore consapevolezza. Plutone rafforza le amicizie e rende il tuo ambiente sociale più influente e stimolante.

Panorama sentimentale

Ti risulta difficile esprimere ciò che pensi, ma dal 6 in poi i tuoi sentimenti diventano più calorosi e visibili. Dimostri affetto con gesti concreti, anche se interiormente resti in parte indeciso.

Dal 2 al 31 la libido può risultare altalenante: non forzare le emozioni. Concediti tempo per capire cosa desideri davvero.

In una relazione

Il rischio principale è il silenzio. Se ti chiudi, il partner potrebbe non comprendere i tuoi cambiamenti d’umore. Impegnati a comunicare con sincerità.

Dopo il 6 la passione torna a farsi sentire attraverso gesti intensi e dimostrazioni dirette. Anche se la sensualità non è esplosiva come in altri periodi, puoi rafforzare la complicità con dolcezza e autenticità.

Single

Dal 6 il tuo fascino cresce visibilmente. Emani un’aura più seria, più profonda, che attira chi cerca qualcosa di concreto. Il tuo spirito di conquista resta vivo, ma ora è più selettivo.

Aspetta il 21 per dichiararti o per fare una mossa decisiva: la seconda parte del mese amplifica sicurezza e magnetismo. La pazienza sarà la tua alleata.

Carriera / Finanze

Urano nel settore del reddito rende il quadro imprevedibile: possono arrivare sia opportunità di guadagno inattese sia variazioni che richiedono adattamento. Molto dipende da scelte fatte in passato.

Dopo il 20, con il Sole nel tuo segno, ritrovi fiducia e determinazione. È il momento di credere nelle tue capacità e di presentarti con autorevolezza. Marzo ti chiede introspezione, ma ti prepara anche a una ripartenza potente e consapevole.

