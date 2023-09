Home

Oroscopo

Ariete, oroscopo ottobre 2023

Oroscopo

24 Settembre 2023

Ariete, oroscopo ottobre 2023

Ariete, oroscopo ottobre 2023

Ottobre darà all’Ariete la grande opportunità di fare nuove amicizie o anche relazioni amorose. Durante questo periodo, sarai molto creativo/a non solo nell’ambito lavorativo ma anche nella vita personale. Sfrutta appieno questa capacità e non aver paura di fare grandi cambiamenti. Intraprendi una ristrutturazione pianificata da tempo o cambia il tuo stile di abbigliamento. Inoltre, al lavoro, sarai pieno/a d’idee originali e grazie a questo, sarai al centro dell’attenzione. La tua mente aperta ti aiuterà ad ascoltare il tuo cuore e, infine, i tuoi sentimenti saranno chiariti. Cerca di fare le cose nel modo in cui le senti e non seguire ciò che vogliono gli altri.

Il tuo lavoro potrebbe essere fonte di successo e di gratificazione, grazie all’influenza del Sole nella tua settima casa, quella delle relazioni e dei contratti. Questo ti darà una spinta di fiducia e di leadership, che ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi e a imporre il tuo punto di vista. Potresti anche avere delle opportunità interessanti o dei riconoscimenti per il tuo operato. Il tuo capo e i tuoi colleghi apprezzeranno la tua iniziativa e la tua determinazione. Tuttavia, dovrai fare attenzione a non essere troppo arrogante o dominante. Potresti suscitare delle resistenze o delle opposizioni.

La tua vita sentimentale potrebbe essere vivace e appassionante, grazie all’influsso di Mercurio nella tua ottava casa, quella della sessualità e della trasformazione. Se sei single, potresti incontrare qualcuno che ti colpirà per il suo fascino e il suo mistero. Se sei in coppia, potresti vivere dei momenti romantici e intensi con il tuo partner. In entrambi i casi, però, dovrai fare attenzione a non essere troppo impulsivo/a o possessivo/a. Potresti rovinare tutto con il tuo egoismo o la tua gelosia.

Venere, il pianeta dell’amore e della bellezza, transiterà nella tua sesta casa, quella del lavoro e della salute. Questo ti porterà a riflettere sulle tue abitudini e sulle tue espressioni. Potresti avere delle intuizioni creative o delle esperienze artistiche, che ti aiuteranno a esprimere la tua personalità e il tuo talento. Sarai anche più attratto/a dall’armonia e dalla simpatia, che ti daranno ispirazione e allegria.

Infine, la tua salute potrebbe richiedere più cura in questo mese, soprattutto per quanto riguarda la testa e il viso. Potresti soffrire di mal di testa, emicrania o acne. Cerca di prevenire questi disturbi con una dieta equilibrata, ricca di omega-3 e vitamina A. Bevi anche molta acqua e evita alcol e spezie. Evita anche lo stress e le tensioni, che potrebbero peggiorare la situazione.

In conclusione, ottobre sarà un mese in cui l’Ariete dovrà trovare un equilibrio tra il suo lato creativo e il suo lato razionale, senza perdere la sua energia e la sua passione. Sarà importante dedicare del tempo alle proprie amicizie, ma anche impegnarsi nel proprio lavoro. Sarà anche un periodo favorevole per esprimere la propria sessualità, ma anche per riflettere sulle proprie abitudini. Se riuscirai a farlo, potrai trarre il meglio da questo periodo e scoprire nuove opportunità per la tua realizzazione.

#oroscopodelmese #ariete #arieteottobre2023 #oroscopo #astrologia #segnizodiacali #zodiaco

Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin