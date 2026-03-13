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Arisa all’Armunia Castiglioncello Festival, altro big ad agosto al castello Pasquini

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13 Marzo 2026

Arisa all’Armunia Castiglioncello Festival, altro big ad agosto al castello Pasquini

Castiglioncello (Rosignano Marittimo, Livorno) 13 marzo 2026 Arisa all’Armunia Castiglioncello Festival, altro big ad agosto al castello Pasquini Un altro grande nome della canzone italiana entra nella “rosa” degli artisti che nel corso dell’ormai prossima estate animeranno l’Armunia Castiglioncello Festival nel Parco del Castello Pasquini. Il nome è quello di Arisa che salirà sul palco all’aperto la sera dell’8 agosto, nell’ambito dell’Arisa Live Tour che la porterà in varie località italiane. La data di Castiglioncello è a cura di LEGLive Emotion Group. Le prevendite del concerto sono disponibili dalle ore 16 di venerdì 13 marzo su ticketone.it e nei punti vendita abituali.Sempre a cura di LEG, per l’Armunia Castiglioncello Festival sono già state annunciate nelle ultime settimane le date di Raf / 6 agosto, Fiorella Mannoia / 7 agosto; K Pop Music / 11 agosto; Madame / 18 agosto e Claudio Baglioni / 16 agosto. Il Festival al Pasquini è promosso dal Comune di Rosignano Marittimo in collaborazione con Fondazione Armunia e con LEG.Reduce da un Sanremo, quello condotto da Carlo Conti alla fine del mese di febbraio 2026, che l’ha vista protagonista con “Magica Favola” — tra i cinque finalisti in gara e con il brano nella Top 10 della classifica FIMI dei singoli più venduti della settimana — e dopo i sold out dei live première di Roma e Milano, Arisa ha annunciato venerdì 13 marzo le prime date del suo tour estivo.

Il calendario presenta date in alcune delle location più suggestive a cielo aperto, compresa quella del parco del Castello Pasquini, dove si svolge uno dei festival, estivi fra i più seguiti della costa tirrenica.

Sul palco Arisa porterà alcuni dei brani che hanno segnato il suo percorso artistico – da Sincerità a La notte, fino a Controvento, canzone con cui vinse il Festival di Sanremo del 2014 – insieme a Magica Favola e ad altre canzoni inedite che faranno parte del nuovo album “Foto Mosse”, in uscita il 17 aprile, progetto che segna un nuovo capitolo della sua carriera e che verrà presentato dal vivo per la prima volta proprio in questi live.