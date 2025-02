Portoferraio (isola d’Elba, Livorno) 24 febbraio 2025 Arma impropria nello zaino, denunciato un 55enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Portoferraio, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione della criminalità diffusa, disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno in linea con le direttive condivise in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Livorno, hanno denunciato all’AG un uomo 55enne, originario di un’altra regione, che si sarebbe reso responsabile di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

I carabinieri hanno fermato l’uomo, nella zona portuale del capoluogo elbano, dove maggiormente si concentrano i controlli da parte dei militari.

Il 55enne era apparso subito inquieto così è scattata la perquisizione personale e della moto di grossa cilindrata su cui viaggiava e, all’ interno del suo zaino, è stato rinvenuto un bastone telescopico metallico di colore nero, della lunghezza di circa 50 centimetri.

L’oggetto, considerato un’arma impropria, è stato sequestrato e l’uomo è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’agitazione dell’uomo non ha convinto i militari che, nel proseguo del controllo hanno rinvenuto anche un involucro termosaldato contenente circa 1 grammo di cocaina. Per questo motivo l’uomo è stato anche segnalato alla Prefettura di Livorno quale assuntore di stupefacenti per uso non terapeutico.