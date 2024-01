Home

Calcio

22 Gennaio 2024

Armando Picchi, un punto pesante contro la corazzata Belvedere

Livorno 22 gennaio 2024 – Armando Picchi, un punto pesante contro la corazzata Belvedere

Un punto di platino quello che lo Uappala Armando Picchi ha conquistato tra le mura amiche contro il Belvedere Grosseto (0-0), una delle corazzate di questo campionato.

A Banditella i biancoamaranto sono partiti benissimo creando anche un paio di situazioni pericolose prima di rischiare grosso con il rigore di Tantone. L’attaccante ospite però ha calciato a lato graziando i padroni di casa.

Nelle ripresa il Belvedere ha alzato ulteriormente i giri del motore andando alla caccia dei tre punti, ma il Picchi si è difeso con ordine e in pieno recupero ha avuto anche una buona occasione con Prete, vanificata però dalla chiusura tempestiva di un difensore maremmano. “Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, approcciando al meglio la gara – esordisce il tecnico Mirco Brilli -.

Col passare dei minuti il Belvedere, forte del centrocampo per me migliore della categoria, ha preso in mano il pallino del gioco, ma siamo stati bravi a difenderci, soprattutto sulle tante palle inattive che ci sono state. Il predominio è stato loro, ma non ricordo grossi interventi del nostro portiere Perullo”.

La classifica per il Picchi resta sempre deficitaria, ma un punto di questo spessore dà sicuramente fiducia all’ambiente in vista di una partita chiave come quella di domenica in casa del fanalino di coda Porta Romana. “E’ una partita fondamentale, inutile girarci intorno. E’ uno spareggio o quasi. In settimana puntiamo a recuperare Milianti e Grassia, mentre per Bonsignori e Giusti servirà ancora tempo. In ogni caso rispetto a un girone fa la squadra è cresciuta e nelle ultime partite abbiamo dato segnali interessanti. Il Porta Romana ha 7 punti in classifica, di cui 3 fatti con noi. Servirà voglia di rivalsa dopo la sconfitta dell’andata”.



