Home

Cronaca

Armato di coltello vuole farsi giustizia da solo, denunciato

Cronaca

26 Maggio 2023

Armato di coltello vuole farsi giustizia da solo, denunciato

Livorno 26 maggio 2023 – Armato di coltello vuole farsi giustizia da solo, denunciato

I Carabinieri della Stazione di Ardenza, nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale di Livorno, in linea con le direttive strategiche della Prefettura, hanno deferito in stato di libertà un 46enne per porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere.

I militari, durante un servizio di pattuglia in orario notturno sono intervenuti in zona Salviano a seguito della richiesta di un cittadino il quale riferiva di essere alla ricerca, armato di coltello, di un cittadino straniero che poco prima lo aveva infastidito. Per scongiurare possibili azioni violente, i militari sono prontamente interventi ed hanno individuato l’uomo, in evidente stato di agitazione. Dopo aver cercato di calmarlo, i militari sono riusciti a farsi consegnare un coltello da cucina con lama appuntita e con una lunghezza complessiva di 32 cm che l’uomo aveva con sé. Il 46enne è stato accompagnato in caserma, e dopo aver sequestrato il coltello, è scattata la denuncia in stato di libertà per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin