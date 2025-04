Home

Armi da guerra sulle banchine del porto: la denuncia di USB

5 Aprile 2025

"E' inaccettabile che il nostro porto sia utilizzato per scopi militari"

Livorno, 05 aprile 2025 – “Pezzi di artiglieria, esplosivi, jeep con lanciamissili installati, mezzi militari”

“Così si è svegliato il nostro porto questa mattina.

Mentre i nostri lavoratori e lavoratrici si apprestano a scendere in piazza a Roma per il salario e contro il riarmo, presso il molo Italia nel porto di Livorno, va in scena uno dei più grandi carichi di armi degli ultimi tempi“.

Così nel post della sua pagina Facebook il sindacato Usb Livorno, che prosegue:

“Militari e Carabinieri impegnati a garantire “sicurezza” durante le operazioni.

Parliamo di armi americane e probabilmente anche italiane che vengono caricate su una nave battente bandiera portoghese, la BBC Bergen”.

“La sua destinazione è al momento ingnota ma a prescindere da ciò (anche nel caso in cui fosse un carico diretto negli stati uniti) è inaccettabile che il nostro porto sia utilizzato per scopi militari“.

“È inaccettabile che cittadini e lavoratori portuali siano esposti a questi rischi”.