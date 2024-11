Home

12 Novembre 2024

Cecina (Livorno) 12 novembre 2024 Armida (Cecina) premiata come startup al Women Value Company Intesa Sanpaolo

Oggi, a Firenze, si è tenuto il primo di tre eventi territoriali dedicati al Premio Women Value Company Intesa Sanpaolo, organizzato da Intesa Sanpaolo in collaborazione con la Fondazione Marisa Bellisario. Giunta all’ottava edizione, l’iniziativa mira a riconoscere e premiare l’imprenditoria al femminile e le aziende che si distinguono per il loro impegno nella promozione della parità di genere e nell’implementazione di politiche aziendali di welfare inclusivo.

L’evento di Firenze, dedicato alle aziende del Centro Italia, ha celebrato il successo di 30 imprese tra le 100 vincitrici dell’edizione 2024. Tra queste, 12 aziende toscane sono state premiate per le loro pratiche innovative e l’attenzione al benessere lavorativo. Tra le startup premiate spicca Armida, con sede a Cecina (LI), riconosciuta per il suo contributo all’imprenditoria femminile e l’adozione di pratiche aziendali che promuovono l’uguaglianza di genere.

Il premio rappresenta non solo un riconoscimento per l’eccellenza aziendale, ma anche un segnale forte dell’importanza di sostenere e valorizzare le donne in ambito imprenditoriale. La premiazione ha incluso anche altre aziende toscane come Pellemoda Società Benefit di Empoli, insignita del Premio Mela D’Oro, ed Anthropic Società Benefit di Firenze, che ha ricevuto una menzione speciale per l’innovazione.

Con questo evento, Intesa Sanpaolo e la Fondazione Marisa Bellisario confermano il loro impegno nel dare visibilità alle aziende che investono in inclusività e sviluppo sostenibile, ribadendo l’importanza di un tessuto imprenditoriale dove l’equità è parte integrante del successo

