Livorno, 8 settembre 2025 Armistizio, oggi deposizione della corona di fiori al Monumento ai Caduti nei Lager Nazisti
Oggi, lunedì 8 settembre alle ore 10.00, in occasione dell’82° anniversario della proclamazione dell’Armistizio, il sindaco Luca Salvetti deporrà una corona di alloro al Monumento ai Caduti nei Lager Nazisti, in piazza Damiano Chiesa.
Saranno presenti le Autorità e i rappresentanti delle associazioni Anpi, Aned, Anei, Anpia, Istoreco.
«Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell’intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla Nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane.
La richiesta è stata accolta.
Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo.
Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.»
Con queste parole Pietro Badoglio, capo del governo italiano dal 25 luglio 1943 al 17 aprile 1944, fece alla radio l’annuncio dell’avvenuto Armistizio, l’8 settembre 1943.