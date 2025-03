Home

Armunia Castiglioncello Festival 2025, ecco la prima parte del calendario

27 Marzo 2025

Alice, Enrico Nigiotti, Rkomi, Nayt E Barbascura X: si comincia a delineare il cartellone dell’Armunia Castiglioncello Festival. Già fissata anche la data dello show “voglio tornare negli anni 90”, fra musica ed effetti speciali. A breve le altre date del programma 2025

Si comincia a delineare il cartellone dell’Armunia Castiglioncello Festival in programma dalla metà di luglio a fine agosto 2025 nel parco del Castello Pasquini di Castiglioncello. Per adesso sono già fissati gli appuntamenti (in ordine di calendario) con i seguenti artisti: Barbascura X, Nayt, Alice, Enrico Nigiotti, Rkomi, e il super show “Voglio tornare negli anni 90”.

L’ultimo doppio annuncio da parte di LEG, Live Emotion Group che organizza il cartellone, riguarda i live di Alice (che canta Battiato) e di Barbascura X (“Sono qui per Caos”). Faranno tappa entrambi a Castiglioncello rispettivamente il 3 agosto (Alice) e il 24 luglio (Barbascura).

Ma già altri cantanti e autori hanno reso nota in questi ultimi giorni la loro partecipazione all’Armunia Castiglioncello Festival. Altre date e altri nomi saranno poi comunicati a breve, in attesa della presentazione ufficiale del festival che avverrà nel corso della primavera. Un festival – quello dell’estate 2025 – che guarderà con grande attenzione alle preferenze dei giovani, ma vuole offrire spunti ed emozioni anche per altre fasce di pubblico. Ma vediamo a che punto è la formazione del cartellone.

24 LUGLIO – BARBASCURA X. “Sono qui per Caos” è la performance di Barbascura X, un racconto strano tra scienza, evoluzione e l’assoluta casualità della vita. YouTuber. Chimico, divulgatore scientifico, scrittore, performer teatrale e presentatore televisivo, Barbascura X, per il suo modo inusuale e sopra le righe di trattare gli argomenti, è stato definito il punk della divulgazione scientifica per il suo modo inusuale e sopra le righe di trattarli. Per adesso, almeno che non vega programmata qualche altra data di altri artisti prima del 24 luglio, sarà Barbascura X ad “aprire” l’Armunia Castiglioncello Festival proprio la sera del 24. L’artista, che è laureato in chimica organica e ha un dottorato in chimica verde e produzione di materiali da fonti rinnovabili, ha lavorato in importanti laboratori di tutta Europa. Ed è divenuto celebre sul web per la rubrica Scienza Brutta, una serie di pseudo-documentari parodistici e irriverenti in cui vengono raccontati gli aspetti meno noti e sconvolgenti delle scienze naturali. Il suo spettacolo teatrale “Amore Bestiale” ha contato più di 90 date. È inoltre autore di diversi libri, curatore della collana Il Satiro Scientifico per Mondadori, ha realizzato il podcast Storie Brutte Sulla Scienza per Audible, un documentario per Prime Video e presentato/partecipato a svariati programmi televisivi (come 72 Animali Pericolosi, Pechino Express e Micromostri).

26 LUGLIO – NAYT. Il primo ad annunciare la sua presenza a Castiglioncello è stato – già qualche settimana fa – il rapper Nayt che porterà il suo live nel parco del Castello la sera di sabato 26 luglio. A seguito del grande successo del suo ultimo album e dell’attuale tour sold-out nei club, Nayt ha annunciato nuovi appuntamenti per il 2025, che lo vedranno protagonista in tutta Italia con 11 concerti. Il talento di Nayt nelle performance dal vivo è unanimemente riconosciuto. La sua capacità di dominare il palco, combinando tecnica raffinata e una profonda sensibilità, lo distingue nel panorama italiano. Ogni suo concerto diventa un’esperienza memorabile, quasi un rito collettivo in cui il pubblico si immerge completamente. Il 22 novembre 2024 è inoltre uscito il suo nuovo album “Lettera Q”, Columbia Records/Sony Music Italy, che sarà protagonista del tour di quest’anno.

3 AGOSTO – ALICE. Alice con la sua potente voce dal timbro inconfondibile e grande personalità sarà invece al Castello Pasquini la sera del 3 agosto. Farà tappa con il tour “Eri con me – Alice canta Battiato”, con Carlo Guaitoli al pianoforte (anche direttore) e l’Orchestra Filarmonica Italiana. Dalla pubblicazione del suo album d’esordio “Capo Nord” (1980), al sodalizio artistico con Franco Battiato che l’ha accompagnata per gran parte della carriera, Alice continua a evolversi tenendo insieme in perfetta armonia la ricerca musicale e la dimensione popolare. Riconosciuta come una delle maggiori cantautrici italiane, ha collaborato nel corso della sua carriera con artisti italiani come Luca Carboni, Paolo Fresu, Ron. E anche artisti internazionali come Danny Thompson, Jakko Jakszyk, Richard Barbieri e Trey Gunne, fino alle più recenti collaborazioni con Tiziano Ferro e Francesca Michielin. Ha vinto il Festival di Sanremo con “Per Elisa” nel 1981, ha partecipato all’Eurofestival a Lussemburgo in coppia con Franco Battiato con “I treni di Tozeur” nel 1984, ha vinto il Premio Tenco come Miglior Interprete Femminile con “Gioielli Rubati” nel 1985 e ha ricevuto molti altri riconoscimenti.Nel 2016 è stata in un tour con Franco Battiato, insieme alla Ensemble Symphony Orchestra. Nel 2018 è tornata al Festival di Sanremo, ospite di Ron, per l’interpretazione del brano inedito di Lucio Dalla “Almeno Pensami”. Dal 2020 è impegnata nel tour Alice Canta Battiato (che è anche un album, “Eri con me”). Il 3 settembre 2024 è stato pubblicato per Rizzoli il libro “L’unica via d’uscita è dentro” scritto da Alice con Francesco Messina.

9 AGOSTO – ENRICO NIGIOTTI. Il livornese Enrico Nigiotti salirà isul palco di Castiglioncello il 9 agosto per i suo nuovo “Summer Tour 2025”. Classe 1987, Nigiotti “gioca” praticamente in casa. L’artista ha annunciato di recente il suo ritorno dal vivo con questo nuovo capitolo professionale che lo porterà sui palchi di mezza Italia. Nigiotti ha la capacità, come più volte scritto da critici ed estimatori, di offrire performance coinvolgenti ed emozionati per un pubblico che è capace di apprezzare il suo linguaggio immediato e il fatto che con la musica è capace di raccontare storie. Il cantautore livornese, fra l’altro, ha scritto brani anche per Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Gianna Nannini, Olly ed altri. Durante il tour estivo, quindi anche a Castiglioncello, Enrico Nigiotti riproporrà brani celebri del suo repertorio, ma farà ascoltare al suo pubblico anche alcuni nuovi brani.

11 AGOSTO – RKOMI. Sarà un’estate in tour quella di Rkomi, prima di esibirsi in alcuni palasport italiani fra cui Bologna, Milano e Roma. Il via al suo “Decrescendo Summer Tour 2025” partirà da Firenze in luglio: in tutto nove date compresa quella di Castiglioncello prevista per l’11 agosto. Il tour “Decrescendo…” prende spunto proprio da un verso della canzone che Rkomi ha presentato al recente Festival di Sanremo nel mese di febbraio 2025, ovvero “quante cose distruggiamo costruendo / è un violento decrescendo”.

20 AGOSTO – VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI ’90. Il 20 agosto il palco all’aperto del Castello Pasquini ospiterà invece il grande show – definito due ore di spettacolo puro – intitolato “Voglio tornare negli anni 90”. Uno show studiato per far riviere al pubblico la musica e le hits più belle del decennio del titolo.“Voglio tornare negli anni 90” conta oltre 200 date in un anno con record di presenze in piazze, festival e locali famosi del panorama nazionale, “Voglio tornare negli anni 90” arriva ora nel Comune di Rosignano Marittimo e quindi sul palco dell’Armenia Castiglioncello Festival per una serata divertentissima e colorata.

DJ, frontman, animazione, mascotte e allestimenti innovativi sono solo l’inizio di un live show che quest’anno introduce diverse novità: nuovi effetti speciali, nuove performance e spettacoli pirotecnici. Le hit degli anni ’90 prenderanno vita come mai prima d’ora, accompagnate da una scenografia completamente rinnovata e tecnologie all’avanguardia.

