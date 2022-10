Home

Armunia organizza un concorso nazionale per la progettazione di una macchina teatrale. Un concorso per ricordare Paolo Bruni

21 Ottobre 2022

Rosignano (Livorno) ottobre 2022

“LA MACCHINA INUTILE” UN CONCORSO PER RICORDARE PAOLO BRUNI

La fondazione Armunia indice il PROGETTO “LA MACCHINA INUTILE”, IN MEMORIA DI PAOLO BRUNI, scenografo, esperto di scenotecnica e tecnico di Armunia, prematuramente scomparso, maestro della costruzione teatrale che aveva grande passione nel trasmettere ai giovani gli strumenti di un mestiere altamente professionale quale è il lavoro della macchineria teatrale. Paolo Bruni ha contribuito a formare professionisti di grande livello.

Costruttore teatrale appassionato e competente, amava costruire le macchine che riproducono il suono del vento, i lampi e la pioggia.

La macchina inutile è la macchina teatrale, non ha un utilizzo quotidiano, è uno strumento ludico, d’ingegno, che conforta e diverte, nessun’altra funzione.

Il giusto connubio tra arte e filosofia. Fin dalle origini del teatro, ha avuto una funzione indispensabile nell’intreccio letterario e drammaturgico, creando l’occasione per la soluzione o l’evoluzione della storia, attraverso l’apparizione sulla scena del deus ex machina. Il dio che parla o appare attraverso una “macchina”, l’apparizione sulla scena della divinità, realizzata mediante un apposito meccanismo e che di solito costituiva l’elemento risolutore della tragedia.

In questi anni recenti il teatro è mancato, è quasi sparito, la “macchina inutile” per antonomasia è diventata metafora del teatro, inutile anche questo, ma necessario in termini di coesione sociale, arte, cultura, svago, divertimento e infine sogno.

Il CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE DI UNA MACCHINA TEATRALE O INSTALLAZIONE ARTISTICA, è riservato

agli studenti e studentesse dell’ultimo anno dei Licei artistici e Istituti d’arte e dei primi tre anni delle Accademie delle Belle Arti.

Sarà questa un’occasione importante per fare una esperienza diretta di progettazione e realizzazione di macchine teatrali con la possibilità di ricevere un premio in denaro e di poter effettuare una esperienza formativa professionale durante il festival multidisciplinare “Inequilibrio” che si terrà tra giugno e luglio del 2023.

Al bando, che è nazionale, è possibile partecipare gratuitamente in forma individuale o associata.

Gli obbiettivi del concorso sono:

celebrare la memoria di Paolo Bruni e sperimentare nuove tecniche da applicare alla tradizione teatrale, che contraddistingue nel mondo il teatro italiano barocco, e in generale alla costruzione di macchine che creano stupore e possono essere installazioni artistiche complementari di spazi aperti, giardini ecc.

Per partecipare occorrerà fornire un progetto sia in formato cartaceo (A3, 4 tavole minimo) che elettronico (formato pdf); il progetto deve essere inedito, completo e realizzabile.

L’azionamento della macchina può essere sia elettrico che manuale.

Possono essere presenti luci e proiezioni video. Il progetto deve essere presentato entro le ore 13.00 del 16 gennaio 2023.

Entro il 30 gennaio 2023 ci sarà la valutazione della commissione ed entro il 10 febbraio 2023 la comunicazione dei progetti prescelti.

Entro il 10 maggio 2023 si terrà la presentazione dei lavori realizzati e il 25 maggio 2023 la proclamazione dei primi 5 classificati con esposizione presso il Castello Pasquini.

Al primo verrà assegnato il premio di 1.000 euro.

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria proposta, per il formato cartaceo, in busta sigillata recante il nominativo del mittente e la dicitura “PROGETTO IN MEMORIA DI PAOLO BRUNI-LA MACCHINA INUTILE”, da inviare o consegnare a Fondazione Armunia Castiglioncello, Castello Pasquini (LI), entro le ore 13.00 del giorno 16 gennaio 2023. Per il formato in PDF alla seguente mail: masi@armunia.eu; ranieri@armunia.eu

