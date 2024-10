Home

Cronaca

Arpat: “insediato in porto l’osservatorio ambientale”

Cronaca

17 Ottobre 2024

Arpat: “insediato in porto l’osservatorio ambientale”

Livorno 17 ottobre 2024 – Arpat: “insediato in porto l’osservatorio ambientale”

Si è tenuta il 15 ottobre la riunione di insediamento dell’ “Osservatorio Ambientale Porto di Livorno”, proposto con Delibera di Giunta Regionale 1353 del 20.11.2023, i cui componenti sono stati nominati con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito MASE) del 17 settembre scorso.

L’Osservatorio è un organismo collegiale che ha compiti di supporto all’Autorità competente, tra cui: la verifica dell’ottemperanza delle prescrizioni ambientali del provvedimento di VIA; il monitoraggio permanente della corretta esecuzione delle prescrizioni – su richiesta, pareri specifici – la diffusione delle informazioni ambientali e l’informazione al pubblico per assicurare una efficace azione divulgativa.

A rappresentare l’Agenzia nell’Osservatorio è il Direttore generale Pietro Rubellini. Fanno poi parte dell’Osservatorio, presieduto da Massimo Nicosiadel MASE; rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero della Cultura, MASE; Regione Toscana; Comuni di Livorno e Pisa e Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli.

Nella riunione di insediamento è stato illustrato il programma dei lavori dell’Osservatorio per il prossimo mese.

La procedura VIA, a cui l’Agenzia ha partecipato attivamente con il Settore VIA VAS e gli uffici competenti territorialmente è stata complessa ed ha portato al via libera con una serie di prescrizioni.

“Uno dei compiti fondamentali – ha commentato il Direttore dell’ARPAT – sarà quello di controllare il corretto svolgimento dei lavori e l’ottemperanza alle prescrizioni. Il nostro compito, come Agenzia, sarà proprio quello di mettere a disposizione le nostre eccellenze tecnico-scientifiche per massimizzare il contributo al corretto svolgimento dei lavori”.

Arpat: “insediato in porto l’osservatorio ambientale”