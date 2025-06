Home

Cronaca

Ambiente

Arredamento Urbano: oggi tavolo tondo in offerta nel mobilificio di via dei Pelaghi. Affrettati è gratis non perdere l’occasione

Ambiente

22 Giugno 2025

Arredamento Urbano: oggi tavolo tondo in offerta nel mobilificio di via dei Pelaghi. Affrettati è gratis non perdere l’occasione

Livorno 22 giugno 2025 Arredamento Urbano: oggi tavolo tondo in offerta nel mobilificio di via dei Pelaghi. Affrettati è gratis non perdere l’occasione

Mobili usati: “Nuovi arrivi, oggi tavolo rotondo. Affrettatevi, non perdete l’occasione: va a ruba!”

C’è chi va da Ikea, chi aspetta i saldi d’estate e chi invece preferisce la collezione “Via dei Pelaghi – Edizione Piazzale Ferrovia”. Un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti del vintage a cielo aperto.

Siamo tornati nel solito spiazzo al confine tra via dei Pelaghi e la linea ferroviaria, quello che ormai è diventato un inarrestabile showroom dell’arredo domestico abbandonato (e altro ancora). E oggi, sorpresa delle sorprese, è arrivato un tavolo rotondo. Un pezzo classico, d’altri tempi, in perfetto stile “prendilo se fai in tempo”.

Il nuovo arrivo si aggiunge alla già ricca collezione lasciata lì nel corso del tempo e ormai non più disponibili come; mobiletti, mensole, sedie, materassi e una selezione di articoli assortiti per l’outdoor urbano. Nessuna targhetta, niente garanzia, ma il prezzo è imbattibile: gratis per chi ha il coraggio di caricarlo in macchina prima che venga distrutto o portato via.

L’ironia, purtroppo, non basta a coprire l’assurdità di una situazione che si ripete puntualmente. I cittadini segnalano, fotografano, condividono. Ma i rifiuti restano lì, e ogni giorno si arricchiscono di “novità”. La discarica illegale cresce nell’indifferenza generale, trasformando un angolo di città in una grottesca esposizione permanente.

Per oggi, chi arriva in tempo si porta a casa un elegante tavolo rotondo. Domani chissà. Forse una libreria, o un divano tre posti. L’unica certezza è che, a Via dei Pelaghi, lo stile è permanente, ma il decoro è temporaneo.Arredamento Urbano: oggi tavolo tondo in offerta nel mobilificio di via dei Pelaghi. Affrettati è gratis non perdere l’occasione

Arredamento Urbano: oggi tavolo tondo in offerta nel mobilificio di via dei Pelaghi. Affrettati è gratis non perdere l’occasione