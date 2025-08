Arredare il giardino o il terrazzo: i trucchi per risparmiare valorizzando comfort e bellezza

Home

5 Agosto 2025

Avere a disposizione uno spazio outdoor come un giardino o un terrazzo è una grande fortuna durante la bella stagione, periodo in cui, complice il maggior tempo libero a disposizione, è naturale avere voglia di organizzare momenti di convivialità con le persone care.

Il trend degli ultimi anni è molto chiaro: gli spazi domestici outdoor sono importanti tanto quelli indoor e vanno per questo valorizzati al massimo, magari con un occhio aperto sul risparmio. Questo aspetto oggi è sempre più centrale nella nostra vita e si può fare riferimento a uno strumento tanto semplice quanto prezioso come i codici sconto che, con i loro numeri in continua crescita, sono sempre più centrali nello shopping online.

Per citare un esempio concreto, ricordiamo i coupon eBay, marketplace dove la scelta di mobili e accessori per giardino e terrazzo è davvero molto ampia, disponibili su Topnegozi, fra i migliori portali per la couponistica in Italia.

Uscendo un attimo dalle dritte legate al risparmio, parliamo di un suggerimento decisivo per rendere confortevole lo spazio, ossia la pianificazione. Ancora prima di valutare cosa acquistare e dove, prenditi il giusto tempo per decidere come disporre gli arredi in modo da mettere sempre in primo piano la sicurezza e da evitare ingombri inutili.

Quando arriva il momento di scegliere elementi d’arredo e complementi, punta su quelli realizzati con materiali resistenti. Tra le opzioni migliori troviamo il rattan sintetico che, lato resa estetica, non ha nulla da invidiare a quello naturale.

Fantastico è pure l’alluminio, metallo tra i più tenaci che, nella versione verniciata a polvere, regala al contesto un delizioso tocco di raffinatezza shabby chic, per non parlare del legno trattato con oli impregnanti, fondamentali per proteggere le fibre.

Tornando con il focus sulla pianificazione, non si può non menzionare l’importanza di creare, esattamente come si fa in spazi interni come il salotto, aree funzionali ben suddivise.

Certo, rispetto alle zone indoor della casa si ha meno libertà per definirle, ma l’obiettivo è comunque raggiungibile. Può bastare anche solo un tappeto cromaticamente in armonia con il resto dell’arredamento per delimitare, anche solo psicologicamente, l’area dedicata al relax, dove si può posizionare un divano a due posti o, se lo spazio è sufficiente, uno angolare di grandi dimensioni.

Tra risparmio, estetica e comfort, non va dimenticato l’ordine. Nel predisporre l’arredamento del tuo giardino o del terrazzo, ricordati di considerare anche l’acquisto di armadietti o capanni per riporre cuscini e piccoli accessori per la cura del verde. Assicurati sempre che siano esteticamente in armonia con gli altri elementi presenti e di collocarli in modo da non rendere difficoltoso il passaggio.

