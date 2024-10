Home

Livorno 1 ottobre 2024 – Arrestata 40enne: violava ripetutamente le restrizioni, finirà la pena in carcere

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno hanno arrestato una 40enne livornese pluripregiudicata in esecuzione di un’ordinanza di sospensione della misura alternativa all’affidamento in prova emessa dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Livorno.

La donna stava scontando da circa un mese una pena in regime di affidamento in prova per reati vari, tra cui furto e resistenza, e, trattandosi di alternativa alla detenzione, era assoggettata ad alcune prescrizioni da rispettare, tra le quali; il divieto di delinquere, di abusare di alcolici, di assumere stupefacenti, di non lasciare la propria abitazione in orario notturno e di non allontanarsi dal territorio di Livorno, rendendosi sempre reperibile dalle autorità giudiziarie e sanitarie.

La donna però non avrebbe rispettato gli obblighi imposti e le violazioni sono state riportate al giudice competente che ha disposto la revoca della misura alternativa e l’immediata carcerazione.

I carabinieri hanno quindi proceduto al suo arresto e, terminate le formalità di rito, è stata ristretta presso il carcere di Pisa.