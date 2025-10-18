Home

Arrestata coppia per spaccio di sostanze stupefacenti

18 Ottobre 2025

Arrestata coppia per spaccio di sostanze stupefacenti

Cecina (Livorno) 18 ottobre 2025 Arrestata coppia per spaccio di sostanze stupefacenti

I Carabinieri del NORM di Cecina hanno arrestato una coppia di 50enni domiciliati in zona, entrambi già noti alle forze dell’ordine, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di controlli di iniziativa, i Carabinieri hanno fermato i due a Rosignano Solvay in orario serale, mentre si trovavano a bordo di un’autovettura in sosta. Accortisi di essere stati notati dalla pattuglia, i due hanno manifestato segni di nervosismo che hanno ulteriormente insospettito i militari. Sulla scorta di ciò e per le circostanze di tempo e di luogo, anche in considerazione dei precedenti di polizia attivi a loro carico, gli uomini dell’Arma hanno deciso di sottoporli a perquisizione personale e veicolare.

I sospetti e l’intuizione dei Carabinieri si sono rivelati fondati in quanto, all’esito dell’attività conclusasi con un ulteriore perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti nella loro disponibilità 10 grammi di cocaina confezionata in dosi, due bilancini di precisione nonché appunti cartacei riportanti verosimilmente nominativi e contabilità dell’attività di spaccio.

Tutto quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e la coppia è stata dichiarata in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Terminate le formalità di rito sono poi stati ristretti in regime di arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Livorno che, in sede di udienza di convalida, ha chiesto ed ottenuto dal Giudice la convalida dell’arresto.