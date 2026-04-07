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Cronaca

Arrestati due tunisini, avevano 5 chili di droga in auto

Cronaca

7 Aprile 2026

Arrestati due tunisini, avevano 5 chili di droga in auto

Livorno 7 aprile 2026 Arrestati due tunisini, avevano 5 chili di droga in auto

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi tesi alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Livorno, i militari del Nucleo Investigativo di Livorno, all’esito di un’attività di polizia giudiziaria che è stata estesa nella fase finale anche alla provincia di Pisa, hanno tratto in arresto due persone di nazionalità tunisina residenti a Livorno e regolari sul territorio nazionale con l’accusa, in concorso, di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, resistenza e danneggiamento aggravato.

I due uomini, di 24 e 30 anni, erano a bordo di una Mercedes e si aggiravano apparentemente senza una meta precisa in orario serale nella zona industriale di Livorno, quando sono stati notati da una pattuglia di militari in abiti civili in servizio esterno teso al contrasto del traffico di stupefacenti in città i quali, viste le circostanze ed i movimenti sospetti, hanno deciso di monitorarla a vista. L’auto, dopo aver imboccato via dell’Artigianato, si è fermata al fianco di un altro veicolo, in quel momento in sosta lungo la strada, il cui conducente si è avvicinato alla Mercedes consegnando una “busta gialla” che veniva riposta sul sedile posteriore dell’auto. Entrambi i mezzi sono ripartiti subito dopo in direzioni opposte ed i militari, insospettiti dalla strana manovra, hanno deciso di approfondire. Hanno pertanto seguito la Mercedes, lanciata ad andatura sostenuta, per poi fermarla e sottoporla a controllo a Pisa nella zona di via Veneziano. Appena gli uomini dell’Arma hanno approcciato il mezzo, facendosi riconoscere, il conducente, identificato poi nel 24enne, ha ingranato la retromarcia andando a urtare l’auto civetta dei Carabinieri nel tentativo di sottrarsi al controllo, ma la possibile fuga è stata impedita e la marcia del mezzo con a bordo i due uomini ed il carico sospetto è stato bloccato. Potendo così procedere al controllo, all’interno dell’abitacolo è stata recuperata la “busta gialla” che si è appurato contenere 10 pacchetti in cellophane trasparente, che risultavano composti da 50 panetti di hashish, uno dei quali era detenuto dal passeggero 30enne nella tasca della felpa che aveva addosso, il tutto per un peso complessivo di circa 5 Kg, sottoposto a sequestro.

L’arresto dei due indagati è stato poi convalidato, per entrambi, dal GIP presso il Tribunale di Pisa, che ha disposto: a carico del 24enne, gli arresti domiciliari, successivamente aggravati con la restrizione cautelare in carcere a Livorno; mentre, a carico del 30enne, è stato disposta le misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g.. L’operazione condotta di iniziativa dai Carabinieri di Livorno e che si è conclusa con l’arresto di due persone in flagranza di reato, si inserisce in un più ampio e articolato contesto operativo che vede i Carabinieri della Compagnia di Livorno, dei Comandi Stazione del territorio cittadino nonché del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, impegnati costantemente seguendo una strategia coordinata tesa alla prevenzione e al contrasto del traffico di stupefacenti, anche di ingente quantitativo, sul territorio di Livorno. Al riguardo, già alcuni mesi addietro, dette attività avevano consentito di intercettare, in zona di Collesalvetti, un altro veicolo, nella disponibilità di un uomo sulla trentina di origine del nord Africa, con a bordo ben tre borsoni contenenti circa 64 kg di hashish.