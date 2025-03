Home

Cronaca

Arrestati due tunisini sorpresi con 200 grammi di droga e oltre 2mila euro in contanti

Cronaca

27 Marzo 2025

Arrestati due tunisini sorpresi con 200 grammi di droga e oltre 2mila euro in contanti

Livorno 27 marzo 2025 Arrestati due tunisini sorpresi con 200 grammi di droga e oltre 2mila euro in contanti

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Livorno, con il supporto dei colleghi del locale Nucleo Investigativo, hanno arrestato due cittadini stranieri, di 28 e 30 anni, entrambi di origine tunisina e residenti a Livorno, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un servizio di pattuglia i militari hanno individuato un’auto sospetta e hanno deciso di fermarla per un controllo. A bordo vi erano i due soggetti, già noti per precedenti specifici, che sono stati sottoposti a perquisizione nel corso della quale i carabinieri hanno rinvenuto un panetto di hashish da 100 grammi e 450 euro in contanti.

La successiva perquisizione estesa anche alle abitazioni dei due, ha permesso di recuperare altri 100 grammi circa di hashish ed oltre 2 mila euro in contanti, somma verosimile provento di attività illecita. Nel corso di tali operazioni un terzo connazionale di 25 anni, con loro convivente, è stato trovato in possesso di ulteriori 20 grammi circa di hashish, un bilancino di precisione, buste in plastica per confezionamento e circa 2.000 euro.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro ed i primi due trentenni sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, mentre il terzo è stato denunciato in stato di libertà per lo stesso reato.

L’attività dei carabinieri è stata convalidata dall’A.G. di Livorno che, al termine dell’udienza di convalida, ha disposto per il 30enne la custodia cautelare in carcere, mentre per il 28enne gli arresti domiciliari.