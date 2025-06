Home

Cronaca

Arrestati in centro 4 tunisini grazie alle segnalazioni su YouPol

Cronaca

26 Giugno 2025

Arrestati in centro 4 tunisini grazie alle segnalazioni su YouPol

Livorno 26 giugno 2025 Arrestati in centro 4 tunisini grazie alle segnalazioni su YouPol

La Polizia di Stato di Livorno nel giro di pochi giorni ha tratto in arresto, in due distinti servizi, 4 cittadini di origini tunisine, tutti accusati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Decisive sono state al riguardo le segnalazioni fatte dai cittadini livornesi attraverso l’applicativo YOUPOL sui continui viavai di persone – tali da far presumere una florida attività di spaccio – in alcune zone centralissime della città.

Le segnalazioni hanno riguardato questa via Borra in particolare, ed una nota panetteria, quest’ultima utilizzata dagli spacciatori – secondo le varie segnalazioni pervenute – come base per l’attività di spaccio di stupefacente di diverse tipologie: hashish e cocaina.

Gli investigatori della Squadra Mobile, coadiuvati di volta in volta da personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura e dal Reparto Prevenzione Crimine Toscana, nell’ambito di rinforzati servizi di controllo del territorio e di repressione dei reati inerenti agli stupefacenti fortemente voluti dal Questore di Livorno, ha approfondito entrambe le segnalazioni: proprio nella decorsa notte, infatti, in occasione di un’attività di “appiattamento” nei pressi della indicata panetteria, gli agenti della Mobile davano riscontro al contenuto dei messaggi YOUPOL.

Gli agenti della polizia notavano un uomo che sopraggiungeva nei pressi dell’esercizio commerciale col proprio scooter per poi fare il suo ingresso nel negozio accompagnato da un cittadino tunisino; all’interno del locale, un secondo tunisino gli cedeva, dietro compenso di 20 euro, quelli che gli agenti avrebbero di lì a poco accertato essere 3 grammi di hashish.

Le immediate perquisizioni dei due tunisini all’interno del locale, estese anche alle rispettive dimore unitamente agli agenti delle volanti ed al personale dell’ufficio Immigrazione, permettevano agli operatori di rinvenire altri 80 grammi di hashish circa, oltre a 7 grammi di cocaina suddivisi in quattordici involucri, ed un centinaio di euro in contanti.

Entrambi, rispettivamente di 22 e 21 anni, venivano associati alla Casa Circondariale “Le Sughere”, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Per la gravità accertata, il Questore di Livorno ha disposto la sospensione dell’attività commerciale per un periodo di 7 giorni, ai sensi dell’art. 100 TULPS, atteso che le conseguenze criminose accertate avrebbero potuto riverberarsi negativamente sul mantenimento dell’ordine e la sicurezza pubblica.

Scenario molto simile anche la scorsa settimana: questa volta, oggetto delle insistenti segnalazioni dei cittadini, la centralissima via Borra: anche qui i residenti si sarebbero lamentati spesso degli “strani giri” da e fuori alcune private abitazioni, tanto da interessarne la Polizia di Stato.

In occasione di mirato servizio c.d. ad “alto impatto” svolto congiuntamente al Reparto Prevenzione Crimine Toscana e ad una unità cinofila della Guardia di Finanza di Livorno, gli investigatori della Squadra Mobile, dopo numerosi servizi di osservazione intorno ai luoghi segnalati, decidevano di entrare in azione lo scorso lunedì notte: sottoponevano ad un sommario controllo un soggetto appena uscito dall’abitazione di interesse trovandolo in possesso di 13 involucri di cocaina, per un totale di 6 grammi, presumibilmente destinati all’immediata cessione. La perquisizione veniva estesa anche all’interno dell’abitazione, dove gli investigatori trovavano un secondo soggetto anch’esso in possesso di sostanza stupefacente: altri sei grammi suddivisi in 12 involucri.

All’interno dell’appartamento, a suffragare l’ipotesi iniziale dell’esistenza di una florida attività di spaccio e, soprattutto, la precisione delle segnalazioni YOUPOL, veniva rinvenuto e sottoposto a sequestro denaro in contante per quasi tremila euro, oltre a diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Anche in quest’ultima circostanza, i due soggetti, di 26 e 27 anni, venivano associati al carcere di Livorno.

Arrestati in centro 4 tunisini grazie alle segnalazioni su YouPol