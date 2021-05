Home

Arrestati tre ricercati dalla Squadra Mobile

18 Maggio 2021

3 arrestati della Squadra Mobile

Livorno 18 maggio 2021

Nella serata di ieri 17 aprlie, il personale della sezione Falchi della Squadra Mobile procedeva all’arresto di Alimovic Medzit, ex jugoslavia del 1974 in ottemperanza al provvedimento di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura di Lucca in data 28.04.2021:

doveva scontare due mesi per guida in stato di ebrezza.

Nei giorni scorsi la medesima sezione procedeva altresi all’arresto di:

Podda Antioco, di Nuoro del’ 75

Podda è statorintracciato in via Fiume e condotto in carcere in quanto sullo stesso pendeva un ordine di esecuzione di carcerazione emesso dalla Procura di Livorno in data 13.04.21

Il soggetto doveva espiare 9 mesi di reclusione per lesioni.

Durante un servizio di controllo in via dei Terrazzini, lo stesso personale della Squadra mobile rintracciava Gomenez Meja Luiz Alberto di Santo Domingo del ’78

L’uomo con vari precedenti per droga e rissa, è stato arrestato in esecuzione del provvedimento di sospensione cutelativa dell’affidamento in prova emesso in data 16.04.2021 dal magistrato di Sorveglianza di Bolzano

