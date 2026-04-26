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Cronaca

Arrestato 20enne a Livorno, aveva più di 1 kg di hashish

Cronaca

26 Aprile 2026

Arrestato 20enne a Livorno, aveva più di 1 kg di hashish

Livorno 26 aprile 2026 Arrentato 20enne a Livorno, aveva più di 1 kg hashish

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Livorno hanno arrestato un 20enne livornese in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Avendo notato dei movimenti sospetti di persone e mezzi nei pressi di un condominio nel quartiere Corea, li investigatori dell’Arma hanno effettuato dei riservati servizi di osservazione nel corso dei quali dall’anomalo andirivieni di persone, hanno individuato un appartamento che sembrava attrarre numerose e diverse persone.

I militari hanno quindi deciso di approfondire effettuando una perquisizione d’iniziativa dell’abitazione e del 20enne sorpreso all’interno, già noto alle forze dell’ordine. L’attività, oltre a confermare l’ipotesi investigativa, ha permesso di rinvenire e sequestrare nell’appartamento, nella disponibilità del giovane e con verosimili finalità di cessione a terzi, più di 1 kg hashish, oltre a materiale per pesatura e confezionamento, nonché denaro contante ritenuto provento di spaccio. Quanto rinvenuto è stato prontamente sequestrato.

L’arrestato, al termine delle formalità, è stato posto in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Livorno. Il Giudice del Tribunale labronico ha convalidato l’arresto e confermato la misura degli arresti domiciliari. L’operazione rientra nel quadro delle continue attività di contrasto al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti condotte dall’Arma dei Carabinieri sul territorio provinciale.