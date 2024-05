Home

Arrestato 37enne romeno su mandato di arresto europeo

21 Maggio 2024

Livorno 21 maggio 2024 – Arrestato 37enne romeno su mandato di arresto europeo

I Carabinieri del NORM della Compagnia di Piombino, nel corso di un servizio perlustrativo in località Montegemoli, hanno rintracciato e tratto in arresto un 37enne romeno, senza fissa dimora, a seguito di un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria della Romania, introdotto per l’esecuzione sul canale di collaborazione fra polizie dell’Unione Europea dallo scorso mese di febbraio.

Il giovane è ritenuto responsabile di reati contro il patrimonio ed in particolare di furto aggravato commesso nel proprio paese; Detto provvedimento riguarda una misura di custodia cautelare che l’uomo dovrà scontare nelle more del processo che lo vede imputato nel suo paese di origine, la Romania. L’ordine di arresto era pendente in attesa di essere eseguito non appena fosse stato rintracciato e bloccato. Durante il controllo svolto a suo carico dai carabinieri del pronto intervento di Piombino, impegnati in servizio di prevenzione e controllo del territorio, è stata rilevata la presenza di numerosi precedenti per reati contro il patrimonio ed inoltre che già diversi anni fa era stato sempre controllato in aree appartenenti alle province toscane di Lucca, Pisa e Livorno.

Una volta avuta contezza della sua reale identità da cui sono emersi elementi chiari circa l’esistenza del provvedimento cautelare restrittivo pendente a suo carico, i carabinieri l’hanno foto-segnalato e dopo le formalità di rito, dichiarato in arresto e condotto presso il carcere di Livorno a disposizione della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Firenze, Autorità Giudiziaria competente in questi casi.