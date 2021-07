Home

Cronaca

7 Luglio 2021

Arrestato 67enne livornese, aveva in casa droga e materiale per il confezionamento

Droga e confezioni per la vendita in casa: arrestato dai Carabinieri

Livorno 7 luglio 2021

I Carabinieri della Sezione Operativa del N.O.R. e della Stazione Carabinieri Livorno Centro hanno tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 67enne livornese, con precedenti per reati dello stesso tipo.

I militari dell’Arma si sono recati presso l’abitazione dell’arrestato nelle prime ore del mattino, a seguito dell’emissione di un decreto di perquisizione, da parte della locale Procura della Repubblica.

La Procura ha valutato i presupposti emersi a seguito di accertamenti esperiti dai Carabinieri, assumendo la direzione delle indagini e mettendo i militari nelle condizioni di eseguire la perquisizione per la ricerca di stupefacenti.

All’interno dell’abitazione è stato rinvenuto quanto segue:

sostanza stupefacente del tipo “hashish” per un peso lordo complessivo di gr. 588,9 (cinquecentoottantottovirgolanovanta);

1 (uno) bilancino di precisione digitale;

materiale per il confezionamento, involucri in plastica, barattolino metallico e 1 (uno) grinder – trita erba.

L’arrestato, terminate le formalita’ di rito, e’ stato condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione della A.G. in attesa dell’udienza di convalida.

