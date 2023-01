Home

27 Gennaio 2023

Arrestato a Venturina per aver lasciato i domiciliari, 34enne in carcere a Le Sughere

Venturina (Livorno) 27 gennaio 2023 – Arrestato a Venturina per aver lasciato i domiciliari, 34enne in carcere a Le Sughere

Su disposizione della Procura della Repubblica di Livorno, i Carabinieri della Stazione di Venturina Terme hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautela in carcere nei confronti di un 34enne, già agli arresti domiciliari.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, lo scorso dicembre era stato tratto in arresto dagli stessi militari poiché colto nella flagranza del reato di furto aggravato e ricettazione, in concorso con un altro connazionale per aver asportato della merce dal magazzino di un noto supermercato di quella frazione e, a seguito di udienza di convalida dell’arresto, stato sottoposto dal Giudice del Tribunale di Livorno agli arresti domiciliari.

I carabinieri, tuttavia, hanno accertato che il giorno seguente l’uomo, lungi dall’osservare le restrizioni impostegli, si era già allontanato senza autorizzazione dal proprio domicilio per intrattenersi in un bar della zona e, da ulteriori controlli operati successivamente per verificare il rispetto delle restrizioni, è emerso che il 34enne aveva anche tentato di allacciarsi abusivamente alla rete elettrica pubblica, con l’unica conseguenza di causare dei danni, ma senza riuscire nell’intento. Per tale fatto era stato però deferito, in stato di libertà, per il reato di tentato furto di energia elettrica.

Sulla scorta delle molteplici segnalazioni inoltrate all’Autorità Giudiziaria labronica dal Comando Stazione Carabinieri di Venturina Terme circa le inottemperanze dell’uomo, il Giudice ha disposto l’aggravamento della misura cautelare precedentemente erogata in quella maggiormente afflittiva della custodia in carcere. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato quindi tradotto presso la casa circondariale “Le Sughere” di Livorno.

