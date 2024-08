Livorno 21 agosto 2024 – Arrestato cittadino albanese con oltre mezzo chilo di eroina nel quartiere Shangai

Nella serata di ieri, 20 agosto 2024, gli agenti della Sezione Volanti della Polizia di Stato hanno arrestato un cittadino albanese di 33 anni, trovato in possesso di 551 grammi di eroina. L’operazione è avvenuta nell’ambito dei servizi intensificati per la sicurezza del quartiere Shangai, in Via Pini.

Intorno alle 18:00, una volante ha notato un motociclista fermo sul ciglio della strada. Gli agenti si sono avvicinati per effettuare un controllo, ma nel momento in cui uno dei poliziotti è sceso dalla vettura, il motociclista ha improvvisamente tentato di fuggire. Il tentativo di fuga è però fallito a causa dell’auto di servizio che bloccava la via di uscita. A quel punto, l’uomo ha abbandonato la moto a terra e ha iniziato a correre.

Immediatamente è stato richiesto il supporto di altre pattuglie, che sono giunte sul posto per dare man forte.

Dopo un inseguimento a piedi attraverso diverse vie della zona, il fuggitivo è stato intercettato nei giardini di un condominio in Via Turati.

Lì, l’uomo ha tentato di liberarsi di un pacco avvolto in nastro da imballaggio marrone e cellophane, che è stato prontamente recuperato dagli agenti. Durante il tentativo di arresto, il sospettato ha ingaggiato una colluttazione con uno dei poliziotti, ma grazie all’intervento delle volanti sopraggiunte in aiuto, è stato bloccato e arrestato.

Il motociclo, una Yamaha modello FZI, insieme al pacco, è stato portato in Questura per ulteriori accertamenti. All’interno del pacco, gli agenti hanno trovato 551 grammi di eroina. L’uomo, un cittadino albanese del 1991 con regolare permesso di soggiorno e precedenti penali, è stato tradotto presso il carcere locale.

La Polizia ha precisato che il procedimento penale è ancora in corso e che le accuse dovranno essere confermate in sede di giudizio. Solo una sentenza definitiva potrà stabilire la colpevolezza dell’indagato.