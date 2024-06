Home

12 Giugno 2024

Livorno 12 giugno 2024 – Arrestato cittadino tunisino per spaccio di sostanza stupefacente

Gli agenti di polizia in pattuglia nel centro città, procedevano al controllo di una persona riconosciuta come persona dedita ad attività illecite, con numerosi precedenti di polizia inerenti la materia degli stupefacenti.

Durante controllo, l’uomo, un cittadino tunisino del 1988, consegnava spontaneamente in un primo momento un frammento di hashish contenuto in un involucro in cellophane trasparente e successivamente, dalla tasca dei jeans estraeva una custodia per cuffie di colore nero al cui interno venivano rinvenuti 31 involucri in cellophane trasparente termosaldato contenenti cocaina.

Alla luce di quanto rinvenuto, gli agenti di polizia procedevano all’accompagnamento dello straniero negli Uffici della Questura di Livorno dove, a seguito di successiva perquisizione personale rinvenivano anche 95 euro in banconote di piccolo taglio ed uno smartphone.

Nell’occasione il locale Gabinetto di Polizia Scientifica analizzava la sostanza stupefacente rinvenuta: i trentuno involucri in cellophane trasparente termosaldato contenevano sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso lordo di grammi 15,19 mentre il frammento di sostanza solida di colore marrone, risultava stupefacente del tipo hashish del peso lordo di grammi 02,90

L’uomo veniva tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e tradotto presso la locale Casa Circondariale “Le Sughere”.