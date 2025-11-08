Home

Cronaca

8 Novembre 2025

Arrestato dai carabinieri un 44enne per maltrattamenti e lesioni. Deve scontare oltre 5 anni di detenzione

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 8 novembre 2025 Arrestato dai carabinieri un 44enne per maltrattamenti e lesioni. Deve scontare oltre 5 anni di detenzione

I Carabinieri della Stazione di Stagno, nel corso di un servizio esterno perlustrativo mirato al controllo del territorio, hanno rintracciato un 44enne livornese ritenuto responsabile di diverse condotte riconducibili a fattispecie di reato di maltrattamenti e lesioni commesse nell’arco di tempo compreso fra 2016 e 2020 in località Collesalvetti.

L’uomo è risultato gravato di un cumulo di pena complessivo da scontare in carcere di anni 5 e mesi 4 in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Livorno.

Le indagini che hanno consentito di raccogliere elementi indiziari prodromici ad addivenire alla condanna alla pena restrittiva per cui adesso si apre a suo carico la fase processuale dell’esecuzione della pena, sono state all’epoca condotte e puntualmente comunicate all’Autorità Giudiziaria competente dagli stessi Carabinieri della Stazione di Stagno.

Nell’odierna operazione i Carabinieri hanno rintracciato l’uomo, in precedenza a piede libero sebbene sottoposto anche a misure di sicurezza e di prevenzione, il quale terminati gli adempimenti di polizia giudiziaria svolti negli uffici del Comando Stazione, è stato tradotto presso la casa circondariale di Livorno ove sconterà la pena.